Широкие возможности: как малый ракетный корабль «Циклон» усилит Черноморский флот

Новейший малый ракетный корабль «Циклон» проекта 22800 («Каракурт») завершает прохождение заводских ходовых испытаний, сообщили в Минобороны РФ. На корабле успешно протестированы основные системы, радиолокационное и радиоэлектронное вооружение. В рамках боевых стрельб на морском полигоне было испытано артиллерийское и зенитное оружие. Проект 22800 — это серия многоцелевых ракетно-артиллерийских кораблей ближней морской зоны. Всего планируется создать 18 таких судов, а «Циклон» стал первым из них, построенным на заводе в Керчи для Черноморского флота. Эксперты отмечают, что благодаря своему ударному вооружению, такому как ракеты «Калибр», МРК «Каракурт» значительно укрепят боеспособность Черноморского флота.

Малый ракетный корабль «Циклон» проекта 22800 (шифр «Каракурт»), построенный для Черноморского флота на керченском судостроительном заводе имени Бутомы, завершает прохождение заводских ходовых испытаний, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

«Штатным экипажем «Циклона» совместно с заводской сдаточной командой были испытаны корабельные системы жизнеобеспечения, энергетики и живучести, автономная работа средств связи, вентиляции и кондиционирования, показатели скорости, манёвренности и остойчивости корабля», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, на малом ракетном корабле (МРК) успешно прошли испытания радиолокационного и радиоэлектронного вооружения. Также было протестировано артиллерийское и зенитное оружие, для чего на морском полигоне флота были проведены боевые стрельбы как в штатном режиме, так и на максимальных углах поворота и подъёма по имитаторам морской, береговой и воздушной целей, отмечается в сообщении ведомства.

«На корабле проводится ревизия корабельных систем, устройств и механизмов, ведётся подготовка МРК к завершающему этапу государственных испытаний, которые начинаются на следующей неделе», — добавили в Минобороны.

«Оптимальный вариант»

Проект 22800 «Каракурт» — это серия многоцелевых ракетно-артиллерийских кораблей ближней морской зоны, разработанных специалистами питерского Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз».

Уже три корабля серии («Мытищи», «Советск» и «Одинцово») несут службу на Балтийском флоте. Согласно открытым источникам, всего будет построено 18 судов проекта 22800, которые будут распределены между Тихоокеанским, Балтийским и Черноморским флотами.

Корабль «Советск» проекта 22800

globallookpress.com

© MOD Russia

Малые ракетные корабли «Каракурт» являются судами класса «река-море», которые способны выполнять боевые задачи как в открытом морском пространстве, так и во внутренних водных артериях. Основная боевая задача судов проекта 22800 — поражение критически важных объектов в береговой зоне и уничтожение надводных сил противника, отмечают разработчики. Такие задачи «Каракурт» может выполнять как в одиночку, так и в составе ударных групп ВМФ России.

Водоизмещение корабля — около 800 т, длина — 67 м, ширина — 11 м, максимальная скорость — 30 узлов (55,5 км/ч), автономность — 15 суток, дальность плавания — 2500—2800 морских миль (4023—4506 км), экипаж — 39 человек.

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Основное вооружение «Каракурта» — крылатые ракеты «Калибр-НК» с боевой частью массой 500 кг. Они могут поражать цели на дальности от 1,4 тыс. до 2,6 тыс. км. В 2015 году эти боеприпасы успешно использовались для ударов с моря по позициям террористов в Сирии.

Установка УКСК 3С14 на судах этого проекта также может производить пуск сверхзвуковых противокорабельных ракет «Оникс». Кроме того, в 2019 году газета «Известия» со ссылкой на Главное командование ВМФ сообщала, что в перспективе арсенал кораблей проекта 22800 пополнится миниатюрной модификацией гиперзвуковой ракеты 3М22 «Циркон».

Роль вспомогательного вооружения на кораблях 22800 выполняет универсальная артиллерийская установка АК-176МА калибра 76 мм. В оснащение «Каракурта» входит тактический разведывательный беспилотник «Орлан-10».

Начиная с третьего корабля серии («Одинцово») все «Каракурты» также оснащаются зенитным ракетным комплексом «Панцирь-М». Это морская версия одноимённого зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК), способная поражать все типы воздушных целей на дальности до 20 км и на высоте до 15 км.

В составе комплекса «Панцирь-М» — восемь зенитных установок и две 30-мм шестиствольные автоматические пушки ГШ-6-30. Комплекс предназначен для обороны кораблей от массированных налётов высокоточного оружия (противокорабельных ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов), атак самолётов и вертолётов.

В комментарии RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин отметил, что строительство «Каракуртов» способствует обеспечению соединений ВМФ ударными боевыми кораблями в короткие сроки.

«Был найден оптимальный промежуточный вариант, когда можно за относительно небольшие деньги строить боевые единицы, которые могут действовать в прибрежных водах и охранять государство. Они относятся к ряду проектов тех кораблей, которые можно строить достаточно быстро и эффективно», — пояснил Литовкин.

Ударная мощь

На новейшие российские малые ракетные корабли обратили внимание и на Западе. Так, американский военно-политический портал The National Interest в ноябре 2021 года опубликовал материал под заголовком «ВМФ России готовится принять на вооружение три продвинутых малых ракетных корабля проекта «Каракурт». Издание подчеркнуло, что принятие на вооружение таких кораблей демонстрирует модернизацию ВМФ России.

«Корабли проекта «Каракурт» разрабатывались в качестве дополнения, а не замены для МРК модернизированной серии «Буян-М». Корабли «Каракурт» и «Буян» обладают водоизмещением примерно 850 и 950 т соответственно и являются отражением стратегии по модернизации российского флота, всё больше сконцентрированной на преобразовании в эффективную силу локального оперативного реагирования», — пишет The National Interest.

Одними из основных преимуществ кораблей проекта 22800 издание называет их манёвренность и скорость хода.

© The National Interest

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в разговоре с RT подчеркнул, что при небольшом водоизмещении эти корабли благодаря своему вооружению могут наносить удары и на стратегическую глубину.

«Возможности этих кораблей весьма широки, несмотря на их небольшое водоизмещение. Фактически их водоизмещение менее 1000 т, но при этом они могут поражать цели на стратегических дальностях при применении комплексов «Калибр». Эти крылатые ракеты уже успешно использовались для нанесения ударов по наземным объектам террористов в Сирии», — заявил Мураховский.

Несмотря на то что основная задача кораблей «Каракурт» — охрана ближней морской зоны, оснащение высокоточными крылатыми ракетами, а в перспективе и гиперзвуковым вооружением делает возможным их использование в качестве стратегического средства сдерживания, считает аналитик.

«Их возможности за счёт использования комплексов «Калибр», «Оникс» и «Циркон» значительно расширяются. Они могут усилить и потенциал стратегического неядерного сдерживания за счёт использования самых современных гиперзвуковых и крылатых ракет», — добавил Мураховский.

В свою очередь, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в комментарии RT также высоко оценил боевые возможности этих кораблей.

«Главное их оружие — это ударный комплекс ракетного вооружения, огневая мощь которого весьма велика для относительно небольшого водоизмещения. Поэтому это важнейший элемент для устойчивости флота и проецирования возможностей в современном морском бою. Новые разработки с точки зрения комплектации и систем управления, навигации, отображения информации и ракетного оружия — в этот корабль заложен очень серьёзный потенциал, который необходим сегодня российскому боевому флоту», — заключил эксперт.