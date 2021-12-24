Путин сообщил об успешно проведённом 24 декабря залповом пуске системы «Циркон»

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RT
Президент России Владимир Путин заявил, что утром 24 декабря был успешно проведён залповый пуск гиперзвуковой ракетной системы «Циркон».
Путин сообщил об успешно проведённом 24 декабря залповом пуске системы «Циркон»
  • © Минобороны России

«Сегодня ночью, точнее, под утро, проведён залповый пуск гиперзвуковой системы «Циркон», — цитирует его РИА Новости.

По словам президента, эта новейшая ракета работает по морским и наземным целям. 

Путин подчеркнул, что испытания были проведены «успешно, безупречно».

Он отметил, что это большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении обороноспособности России.

17 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил Путину об успешной стрельбе гиперзвуковой ракетой «Циркон» с фрегата Северного флота в Белом море.

В начале октября ВМФ России провёл испытания ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск». Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря.

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