Путин сообщил об успешно проведённом 24 декабря залповом пуске системы «Циркон»

Президент России Владимир Путин заявил, что утром 24 декабря был успешно проведён залповый пуск гиперзвуковой ракетной системы «Циркон».

«Сегодня ночью, точнее, под утро, проведён залповый пуск гиперзвуковой системы «Циркон», — цитирует его РИА Новости.

По словам президента, эта новейшая ракета работает по морским и наземным целям.

Путин подчеркнул, что испытания были проведены «успешно, безупречно».

Он отметил, что это большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении обороноспособности России.

17 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил Путину об успешной стрельбе гиперзвуковой ракетой «Циркон» с фрегата Северного флота в Белом море.

В начале октября ВМФ России провёл испытания ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск». Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря.