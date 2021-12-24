Путин сообщил об успешно проведённом 24 декабря залповом пуске системы «Циркон»
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«Сегодня ночью, точнее, под утро, проведён залповый пуск гиперзвуковой системы «Циркон», — цитирует его РИА Новости.
По словам президента, эта новейшая ракета работает по морским и наземным целям.
Путин подчеркнул, что испытания были проведены «успешно, безупречно».
Он отметил, что это большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении обороноспособности России.
17 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил Путину об успешной стрельбе гиперзвуковой ракетой «Циркон» с фрегата Северного флота в Белом море.
В начале октября ВМФ России провёл испытания ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск». Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря.