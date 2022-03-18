«Активно развивающийся тренд»: как новые информационные технологии улучшают подготовку военнослужащих РФ

Российские специалисты создали прототип тренажёра нового поколения на основе технологий гибридной реальности. Об этом сообщает пресс-служба «Ростеха». Изделие разработано на базе программно-технического комплекса «Аватар». Тренажёр позволяет обучать военнослужащих, лётчиков и работников высокотехнологичной промышленности. Элементы гибридной реальности, которые в него интегрированы, предполагают объединение в едином пространстве реальных и виртуальных объектов. Помимо совершенствования учебно-тренировочных средств, такие технологии позволяют повысить эффективность оборудования для ведения реальных боевых действий. По мнению экспертов, технологии гибридной реальности широко востребованы как в армии, так и в промышленности РФ.

Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») продемонстрировал кадры применения рабочего прототипа тренажёра нового поколения на основе технологий гибридной реальности, сообщается на сайте госкорпорации.

Изделие создано на основе программно-технического комплекса (ПТК) «Аватар». Оно позволяет обучать военнослужащих, лётчиков, работников высокотехнологичной промышленности и атомной энергетики с помощью объединения в единой среде реальных и виртуальных объектов.

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«В настоящее время изготовлен рабочий прототип тренажёра. На следующем этапе будет создан опытный образец и проведены все необходимые испытания, после чего будет возможна поставка «Аватара» заказчикам», — цитирует пресс-служба «Ростеха» генерального директора Объединённой приборостроительной корпорации (работает под брендом «Росэлектроника») Сергея Сахненко.

По словам руководителя предприятия, «Аватар» позволяет «сделать пребывание пользователя в виртуальном мире максимально естественным». Сахненко уверен, что применение технологий гибридной реальности значительно повысит эффективность подготовки военнослужащих и специалистов высокотехнологичных отраслей промышленности РФ.

В комплект «Аватара» входят очки виртуальной реальности, датчики движения рук и ног и компьютер, помещённый в специальный рюкзак, который позволяет пользователю свободно перемещаться в пространстве. При этом руководитель занятия имеет техническую возможность контролировать действия обучаемого и оценивать качество их выполнения.

«Тренажёры, разработанные с применением ПТК «Аватар», станут новым поколением учебно-тренировочных средств. Устройства обеспечат полномасштабный контроль, оценку действий обучаемых и мониторинг состояния техники, с которой они взаимодействуют», — заявили в «Ростехе».

В разработке «Аватара» участвуют Рязанский радиозавод концерна «Созвездие» (входит в «Росэлектронику») и военный инновационный технополис «Эра» (Анапа).

«Оптимальные решения»

В материалах «Ростеха» говорится о том, что гибридная или смешанная реальность (MR, mixed reality) представляет собой дальнейшее развитие технологий виртуальной (VR, virtual reality) и дополненной реальности (AR, augmented reality).

Разница между ними заключается в повышении уровня «естественности» происходящего. Например, VR исключает присутствие объектов реального мира, тогда как AR предполагает интеграцию реального и виртуального миров.

В свою очередь, MR характеризуется комбинацией объективной действительности, виртуального и дополненного пространств. Современный мировой рынок VR- и AR-технологий для военного применения уже исчисляется миллиардами долларов.

Обучаемый, оснащённый элементами тренажёра на базе ПТК «Аватар»

© Росэлектроника

«Сегодня VR- и AR-технологии помогают военным проектировать и производить технику, обучают взаимодействию со сложными устройствами, ремонту и обслуживанию. С их помощью создаётся виртуальная среда для подготовки и тренировок, которые в реальности сопряжены с высоким риском», — уточняют в «Ростехе».

В начале марта в комментарии газете «Красная звезда» заместитель гендиректора по научно-техническому развитию Рязанского радиозавода Сергей Середенко заявил, что применение технологий гибридной реальности «сегодня является активно развивающимся трендом».

В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев отметил, что освоение методов создания гибридной реальности послужит фундаментом для серьёзного технологического рывка.

«Если говорить совсем просто, то получить представление о том, что такое гибридная или смешанная реальность можно благодаря фантастическим фильмам про роботов. Достаточно вспомнить того же «Терминатора», где восприятие объективной реальности героя Арнольда Шварценеггера дополняют статистические данные и другая разнообразная информация об окружающих. Всё это даёт подсказки и помогает принимать наиболее оптимальные решения», — пояснил Корнев.

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По словам эксперта, использование в тренажёрном комплексе комбинации объектов из разных реальностей позволит существенно улучшить подготовку кадров по огромной номенклатуре военных и гражданских специальностей в секторе энергетики, в судостроительной, двигателестроительной и авиационной промышленности.

MR-технологи дают возможность создавать тренажёры для лётчиков, технического персонала ВКС, десантников, экипажей различной военной техники, гранатомётчиков, зенитчиков и пехотинцев, добавил Корнев.

«Обучение на тренажёрах в войсках и отчасти на гражданке превратилось в ключевой элемент профессиональной подготовки. Эти технологии не только помогают экономить материальные ресурсы, ГСМ и боеприпасы. Их главная функция — оттачивание определённого алгоритма действий и закрепление навыков. Как показывает практика, военнослужащий после курса на тренажёре значительно лучше осваивает реальную технику и вооружение», — говорит эксперт.

Аналогичную точку зрения высказал в комментарии RT главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Эксперт подчеркнул, что армейские тренажёры дают хорошую возможность закрепить навыки применения и эксплуатации различной боевой техники, в том числе новейших образцов.

«Тренажёры играют важную роль в боевой подготовке, системе обучения военнослужащих и в овладении новыми образцами оружия и военной техники. Тренажёры есть в каждом роде войск. На каждую сложную систему вооружений сейчас уже создаётся соответствующий учебно-тренировочный комплекс. Эти технологии развиваются и в перспективе будут позволять военнослужащим работать в условиях близких к эксплуатации в ходе боевого применения», — отметил Коротченко.

Элементы виртуального тренажёра «Кудесник» для обучения парашютистов

РИА Новости

© Алексей Куденко

Как говорится в материалах «Ростеха», необходимость использования тренажёров вызвана тем, что около 70% информации человек воспринимает зрительно. При этом, как доказали научные эксперименты, мозг не всегда способен отличить виртуальные объекты от реальных.

«Реакция человека на качественно созданные виртуальные события аналогична реакции на события реальные. На этих знаниях основано воздействие виртуальной реальности, технические возможности для воплощения которой появились во второй половине XX века», — поясняют в госкорпорации.

В боевых условиях

Помимо совершенствования армейских учебно-тренировочных комплексов, комбинация VR- и AR-технологий может применяться с целью повышения характеристик оборудования для ведения реальных боевых действий.

В частности, уже несколько десятков лет в военной авиации используются шлемы с дополненной реальностью. Их прообразом послужили индикаторы, выводившие важную информацию о полёте прямо на лобовое стекло. Первым советским самолётом с индикатором лобового стекла стал истребитель МиГ-27К, выпускавшийся в 1970-е годы. Затем отечественные специалисты создали нашлемную систему целеуказания для истребителей МиГ-29 и Су-27.

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Сейчас российские инженеры создают нашлемную систему целеуказания и индикации для лётчиков самолётов пятого поколения Су-57.

Как пояснили ранее в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), комплекс дополненной реальности, который будут применять пилоты, сможет показывать на стекле защитного забрала информацию, связанную с пилотированием и применением вооружения.

Также лётчик Су-57 будет получать видеоизображение закабинного пространства, в том числе ночью и в сложных метеоусловиях. Фактически это позволит пилоту видеть сквозь собственный самолёт и эффективнее управлять им в условиях ограниченной видимости.

В настоящее время для мониторинга закабинного пространства на некоторых военных самолётах ВКС России применяется обзорно-прицельная система, состоящая из нескольких устройств.

Созданием и внедрением подобных систем занимаются Соединённые Штаты. К примеру, в 2018 году Пентагон и компания Microsoft заключили контракт стоимостью $480 млн на поставку 100 тыс. шлемов виртуальной реальности. Кроме того, известно, что в американском истребителе пятого поколения F-35 Lightning II применяется шлем HMDS (Helmet Mounted Display System), оснащённый системой дополненной реальности.

VR-тренажёр для техперсонала ВКС России

© Марина Лысцева / Пресс-служба ОАК

Как пояснил Корнев, новейшие авиационные шлемы позволяют лётчику эффективнее управлять всеми системами и агрегатами самолёта. Кроме того, пилоты получают возможность поражать цели, которые не видят оптические приборы и радары самолёта.

«Новейшие самолёты способны принимать информацию о неприятеле из самых разных источников. Но на повестке дня по-прежнему находится разработка более совершенных комплексов по обработке поступающих данных и выдачи на шлем пилоту целеуказания. Они позволят выводить на забрало изображения целей, которые сами системы самолёта не наблюдают. Лётчик оценивает эту информацию, после чего и принимает решение о применении оружия», — отметил Корнев.