«Увеличивает потенциал системы ПВО»: на что способны российские радиолокационные радары типа «Ниобий»

В Минобороны РФ сообщили, что войска Восточного военного округа получили новые радиолокационные станции «Ниобий» и «Каста». Оба радара будут передавать координаты и параметры движения воздушных объектов на системы управления ПВО. Наиболее современным изделием в этом тандеме эксперты считают «Ниобий». Этот комплекс стал новым этапом в развитии семейства уникальных станций «Небо», которые стоят сейчас на вооружении российской армии в модернизированных модификациях. «Ниобий» способен фиксировать малоразмерные, малозаметные и гиперзвуковые цели.

Армейские подразделения ВВС и ПВО Восточного военного округа получили новые радиолокационные станции (РЛС) «Ниобий» и «Каста», сообщили в Минобороны РФ.

«Новые РЛС «Каста» и «Ниобий» способны функционировать как в обычных условиях, так и в сложной помеховой обстановке и позволяют получать объективную информацию о пролётах воздушных судов, определять их координаты и опознавать воздушные цели на разных диапазонах высот», — отмечается на сайте ведомства.

Оба радара будут обеспечивать выдачу координат и параметров движения воздушных объектов на системы управления ПВО. Отмечается, что трансляция данных происходит «одновременно на двух потребителей по радиоканалам и кабельной линии связи с возможностью цифроаналогового сопряжения».

В комментарии RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев пояснил, что мобильные РЛС играют важную роль в обеспечении противовоздушной обороны России. По его словам, радары позволяют своевременно фиксировать воздушные угрозы, передавать данные огневым средствам, а также определять тип и государственную принадлежность летательных аппаратов.

«Без РЛС невозможна по-настоящему эффективная работа зенитных комплексов и истребительной авиации, которые призваны защищать российские границы и при необходимости уничтожать нарушителей. При этом требования к РЛС постоянно растут, так как зарубежные государства совершенствуют средства воздушно-космического нападения и комплексы постановки пассивных и активных помех. Россия не может это игнорировать и расширяет возможности своих радаров», — подчеркнул Корнев.

«Уникальное семейство»

По мнению опрошенных RT экспертов, «Ниобий» является наиболее современным представителем российских мобильных РЛС, работающих в разных диапазонах. По ряду характеристик эти радиолокационные станции превосходят лучшие зарубежные образцы, считают аналитики.

«Ниобий» представляет собой дальнейшее развитие систем семейства «Небо» разработки Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники (ННИИРТ). Сейчас это предприятие является федеральным научно-производственным центром и входит в состав концерна «Алмаз-Антей».

РЛС семейства «Небо»

© Министерство обороны РФ

По данным Минобороны, «Небо» и «Ниобий» способны обнаруживать, сопровождать, распознавать и измерять координаты крупногабаритных и малозаметных воздушных целей, «действующих на удалении до 600 км, на высоте до 50 км и со скоростью более 3000 км/ч».

Базовая версия комплекса «Небо» была создана в 1980-е годы. После распада СССР российская армия начала получать усовершенствованную модификацию под наименованием «Небо-У». В настоящее время на вооружении ВС РФ находится ещё один модернизированный вариант РЛС — «Небо-М». Поставки серийных образцов этой системы начались в 2017 году.

РЛС смонтирована на шасси Брянского автомобильного завода. В круговом обзоре комплекс способен обнаруживать летательные аппараты на дальности 10—600 км, в секторном — 10—1800 км. Время развёртывания оборудования РЛС «Небо-М» составляет 15 мин.

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Радар может выполнять задачи нестратегической ПРО и считается рекордсменом по параметрам ранней выдачи информации целеуказания для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) большой дальности типа С-300В4 и С-400 «Триумф». Помимо огневых средств ПВО, «Небо-М» способен сообщать о воздушных угрозах истребительную авиацию.

Также к достоинствам этой РЛС относят значительные зоны фиксации малозаметных и малоразмерных целей, высокий темп обновления и выдачи информации по скоростным маневрирующим целям.

«Небо» — это совершенно уникальное семейство станций, обеспечивающее практически 100%-ное обнаружение целей. Его продолжением стало семейство подвижных радаров «Ниобий», — отметил в комментарии RT директор Музея войск ПВО в Балашихе Юрий Кнутов.

«Ниобий», или «Небо-УМ», собеседник RT назвал одной из самых современных на сегодняшний день разработок нижегородских инженеров. Контракт на поставку этих систем Минобороны РФ заключило в 2017 году.

По информации военного ведомства, «Ниобий» предназначен для наблюдения за воздушным пространством, обнаружения различных летательных аппаратов и определения их координат. РЛС может находить и сопровождать как аэродинамические объекты (самолёты, вертолёты, крылатые ракеты), так и баллистические цели (боевые блоки ракет).

Современные российские мобильные РЛС

© Министерство обороны РФ

«Аппаратура станции позволяет обнаруживать цель, определять её координаты и государственную принадлежность и передавать данные на командный пункт или зенитным комплексам. Кроме того, имеется возможность пеленговать источники помех и определять их местоположение», — говорится в материалах Минобороны РФ.

В открытых источниках отсутствуют подробные тактико-технические характеристики «Ниобия». Однако получить представление о возможностях радаров этого типа можно благодаря информации об экспортном варианте, которая опубликована на сайте «Рособоронэкспорта».

Так, в компании отметили, что «Ниобий» объединяет достоинства метрового и дециметрового частотных диапазонов и идеален в качестве источника радиолокационной информации для систем ПВО.

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Как и «Небо-М», радар эффективен для обнаружения малоразмерных и малозаметных воздушных объектов. Также аппаратура «Ниобия» может использоваться для пеленгации «источников излучения радиопомех и выдачи радиолокационной информации потребителям».

«РЛС независима от метеоусловий, что присуще метровому диапазону, и имеется возможность создания узкого игольчатого луча со значительной концентрацией энергии в направлении на сопровождаемую цель и высокоточным измерением координат в дециметровом диапазоне», — говорится в материалах «Рособоронэкспорта».

Дальность фиксации целей у «Ниобия» составляет 10—600 км, высота — 80 км, темп выдачи информации — 10 сек. Станция способна фиксировать летательные аппараты, перемещающиеся на скорости 8000 км/ч, что превосходит гиперзвуковой порог.

При этом, как поясняют эксперты, любые экспортные модификации военной техники РФ априори уступают образцам, которые эксплуатирует российская армия. Таким образом, ВС РФ оснащены радарами «Ниобий» с более высокими характеристиками.

«По понятным причинам Россия оставляет у себя самое лучшее вооружение. Семейство «Ниобий» можно отнести к новому поколению мобильных РЛС. Важно, что эти радары могут работать совместно с самыми разными радиолокационными станциями. Это существенно увеличивает потенциал системы ПВО», — говорит Кнутов.

Мобильность и автоматизация

Помимо ВКС, «Ниобий» получают и подразделения ПВО Сухопутных войск РФ. Для них нижегородское предприятие разработало модификацию «Ниобий-СВ», которую в документах и специализированной литературе обозначают шифрами 103Ж6 и 1Л125.

«Ниобий-СВ» размещается на автомобильном шасси повышенной проходимости. Это позволяет развернуть станцию на самых разных типах местности. Естественно, такая система очень востребована в сухопутных войсках», — отметил Дмитрий Корнев.

Станция «Ниобий-СВ»

РИА Новости

© Сергей Гунеев

Судя по тендерным материалам и сообщениям на сайте Минобороны РФ, поставки этой системы в войска начались несколько лет назад. В ходе практических мероприятий военные установили, что применение новых мобильных РЛС, включая «Ниобий-СВ», существенно увеличивает дальность обнаружения крылатых ракет.

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Аппаратура комплекса «Ниобий-СВ» смонтирована на пяти транспортных единицах. Каждый модуль этого изделия представляет собой многофункциональную РЛС с активной фазированной антенной решёткой (АФАР). Модули системы взаимодействуют друг с другом, что позволяет объединить достоинства различных диапазонов.

К основным преимуществам радара для сухопутных войск принято относить высокую помехозащищённость, мобильность, наличие интегрированных в состав комплекса средств связи и модулей жизнеобеспечения боевого расчёта.

Тактико-технические характеристики модификации «Ниобий-СВ», которая поставляется в ВС РФ, не разглашаются, однако известны параметры работы экспортного варианта станции.

РЛС способна обнаруживать малозаметные воздушные объекты на высоте полёта 4 км и на дистанции не менее 250 км. Максимальная дальность сканирования воздушного пространства радара составляет 400 км, высота — 40 км.

Важной особенностью радара «Ниобий-СВ» и других новейших российских подвижных радиолокационных станций Юрий Кнутов называет высокий уровень автоматизации выполняемых операций.

«Ниобий-СВ» по ряду технических решений отличается от модификаций для ВКС. Но он полностью соответствует всем актуальным требованиям, которые направлены на максимально возможное сокращение времени реакции на угрозу. Поэтому акцент в модернизации и создании новых российских РЛС делается на увеличение скорости обработки и передачи данных и повышение автоматизации процессов управления», — резюмировал Кнутов.