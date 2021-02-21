Госиспытания снарядов «Краснополь-М2» будут закончены в 2021 году

Государственные испытания новых управляемых снарядов «Краснополь-М2» для российских вооружённых сил будут завершены в 2021 году.

«В этом году концерн совместно с разработчиком АО «Конструкторское бюро приборостроения» завершает две опытно-конструкторские работы по управляемым артиллерийским снарядам «Краснополь-М2» и «Грань», — цитирует РИА Новости пресс-службу концерна «Калашников».

По данным источников, «Краснополь-М2» для ствольной артиллерии изначально был разработан на экспорт.

В калибре 155 мм боеприпасы поставлялись Индии и Китаю.

Ранее стало известно, что «Рособоронэкспорт» в 2020 году продал военную продукцию на сумму около $13 млрд.