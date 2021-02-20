Рособоронэкспорт в 2020 году продал военную продукцию на $13 млрд
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«Несмотря на объективные глобальные трудности, затронувшие все области мировой экономики, в том числе и оружейный рынок, в 2020 году экспорт продукции военного назначения по линии Рособоронэкспорта сохранился на уровне предыдущего года», — цитирует его РИА Новости.
Ранее стало известно, что новейший российский танк «Армата» получил паспорт экспортного облика, в ближайшее время его впервые представят за рубежом.
В августе 2020 года танк Т-14 «Армата» прошёл испытания в беспилотном режиме.