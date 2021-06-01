Режим огневого налёта: в чём преимущества модернизированной российской самоходной гаубицы «Мста-С»

В рамках исполнения гособоронзаказа в российскую армию поставлена партия глубоко модернизированных артиллерийских установок 2С19М2 «Мста-С». Как сообщили в корпорации «Ростех», в этой самоходке прекрасно сочетаются боевые и эксплуатационные качества. Главными отличиями 2С19М2 от более ранних машин называют автоматизированную систему управления, а также новые средства связи, заряжания и наведения на цель, и как результат — увеличенные скорострельность и эффективность огневого поражения. В частности, артиллерийский комплекс может вести стрельбу в режиме огневого налёта, который позволяет из одного орудия поражать цель несколькими снарядами одновременно благодаря тому, что они были выпущены по разным траекториям. Как отмечают эксперты, такой способ ведения огня практически не оставляет противнику шансов на защиту и быструю ответную реакцию.

Партия самоходных гаубиц 2С19М2 «Мста-С» была отправлена с завода «Уралтрансмаш» в одну из российских воинских частей в рамках исполнения гособоронзаказа. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации «Ростех». Транспортировка изделий осуществляется на автомобильных тралах.

«Мы в срок изготовили и поставили новые самоходные гаубицы 2С19М2 «Мста-С». Это достойный результат работы всего коллектива предприятия», — заявил гендиректор «Уралтрансмаша» Дмитрий Семизоров. В последние годы предприятие занимается изготовлением гаубиц 2С19М2, а также проводит капитальный ремонт 2С19 с модернизацией до уровня 2С19М1.

САУ «Мста-С» предназначены для поражения артиллерийских комплексов, танков, бронетехники, противотанковых и радиоэлектронных средств, систем ПВО—ПРО и полевых оборонительных сооружений. В «Ростехе» отмечают, что в самоходке «прекрасно сочетаются боевые и эксплуатационные качества с высокой технологичностью производства».

«Гигантский модернизационный потенциал»

По словам опрошенных RT экспертов, 2С19М2 представляет собой глубоко модернизированную версию созданной в 1980-х самоходной гаубицы 2С19 калибра 152 мм. Как сообщают в «Ростехе», по ряду основных показателей обновлённая самоходка, принятая на вооружение в 2014 году, не уступает лучшим зарубежным аналогам.

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Гендиректор «Уралтрансмаша» в интервью РИА Новости отмечал, что в семействе «Мста-С» заложен «просто гигантский модернизационный потенциал». По словам Семизорова, эти гаубицы ещё долго будут составлять основу парка САУ в российской армии. В связи с этим ожидается дальнейшее совершенствование этих самоходок и появление в их арсенале новых средств поражения.

«Машина будет более манёвренной и быстрой. Мы ожидаем появления новых боеприпасов и работаем над этим с предприятиями боеприпасной отрасли. Кроме того, сейчас ведётся большая работа по увеличению надёжности этой машины, поэтому я думаю, что установка очень долго будет сохранять статус основной боевой системы», — сказал Семизоров в декабре 2019-го.

Военные подчёркивают, что 2С19М2 имеет значительные конструктивные отличия от предыдущей версии «Мсты-С». Как уточняют в Минобороны РФ, на модернизированной самоходке установлены новая автоматизированная система управления огнём, а также улучшенные средства связи, заряжания и наведения на цель.

В бортовые системы машины была интегрирована опция применения цифровых электронных карт, а в башенные комплексы — баллистический вычислитель, аппаратура топографической привязки и ориентирования по ГЛОНАСС и GPS.

В результате отечественным конструкторам удалось повысить эффективность огневого поражения, увеличить прицельную скорострельность, ускорить ориентирование экипажа на местности в сложных физико-географических условиях.

«Выбор цели и наведение орудия могут осуществляться как при помощи специальной автоматизированной системы управления с пункта управления командира батареи, так и непосредственно в боевом отделении машины. Для стрельбы могут использоваться управляемые и неуправляемые осколочно-фугасные снаряды», — говорится в материалах Минобороны.

Как сообщают военные, благодаря наличию средств автоматизированного управления огнём на поле боя обновлённая самоходка включена в единую систему управления тактического звена. Это позволяет обмениваться данными и корректировать огонь в режиме реального времени.

«Обеспечивает высокую эффективность»

По информации военного ведомства, в процессе модернизации максимальная скорострельность 2С19М2 была доведена до десяти выстрелов в минуту с одновременным повышением показателей точности.

«Орудие теперь может вести стрельбу в режиме огневого налёта. Режим заключается в способности одним орудием одновременно поражать цели несколькими выстрелами, производимыми на разных траекториях и разных зарядах. Благодаря этому уменьшается время нахождения установки на огневой позиции», — отмечают военные.

САУ 2С19М2 на полигоне

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© mod.mil.rus

Уральским инженерам удалось улучшить и эксплуатационные характеристики САУ. Так, место механика-водителя оснащено автоматизированным комплексом, который оперативно выдаёт информацию о состоянии агрегатов силовой установки и ходовой части.

Кроме того, уральское предприятие рассчитывает на успешное продвижение за рубежом экспортной модификации «Мсты-С», известной под индексом 2С19М1-155. Данная машина была специально создана под использование боеприпасов калибра 155 мм.

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Такие снаряды распространены в государствах, использующих стандартные натовские средства поражения, боеприпасы типа Bofors, ERFB (Extended Range, Full Bore) и различные управляемые артиллерийские снаряды.

К достоинствам 2С19М1-155 «Рособоронэкспорт» относит самый малый в этом классе вес, автоматическое наведение и восстановление наводки после каждого выстрела, а также способность преодолевать водные преграды глубиной до 5 м и шириной до 1 тыс. м.

Российская самоходка оснащена оригинальными механизмами подачи снарядов и зарядов с грунта, которые обеспечивают ведение стрельбы с высоким темпом без расхода возимого боекомплекта. Ещё одно преимущество 2С19М1-155 заключено в способности ведения огня в аварийной ситуации при полном отсутствии электропитания бортовой сети.

«Установленная на самоходной гаубице автоматизированная система управления наведением и огнём (АСУНО) в сочетании с машинами управления огнём обеспечивает высокую эффективность в период контрбатарейной борьбы с артиллерией противника», — говорится на сайте «Рособоронэкспорта».

Использование АСУНО позволяет в полтора-два раза сократить время развёртывания на огневой позиции, на 25—30% повысить готовность к началу стрельбы и в два раза увеличить живучесть самоходки.

Экспортная версия модернизированной гаубицы «Мста-С»

© «Рособоронэкспорт»

«Качественное совершенствование»

В комментарии RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский заявил, что уральские конструкторы достигли поставленных при модернизации «Мсты-С» задач. По его мнению, 2С19М2 отличается от предшествующей версии более высокими ходовыми свойствами, улучшенной подвижностью и защищённостью.

«Также обновлённая гаубица снабжена электроникой, которая обеспечивает режим огневого налёта, когда снаряды направляются по разным траекториям, но примерно в одно время прибывают к цели. В этом случае противник просто не успевает среагировать. Ведь при обычном обстреле снаряды прилетают с промежутком, необходимым на заряжение и полётную траекторию», — пояснил Мураховский.

Как рассказал эксперт, повышения точности стрельбы на 2С19М2 удалось достичь в том числе за счёт включения в арсенал корректируемых боеприпасов с лазерной головкой самонаведения «Краснополь-М». Этот тип снаряда оптимально подходит для уничтожения малоразмерных целей на расстоянии до 20 км.

По словам собеседника RT, в ближайшие годы 2С19М2 по эффективности будет уступать только САУ «Коалиция-СВ», относящейся к новому поколению. Сейчас эта машина проходит испытания и дорабатывается, чтобы соответствовать предъявляемым требованиям. В связи с этим, как считает Мураховский, модернизация позднесоветской гаубицы «позволяет простыми и дешёвыми способами реализовать новые возможности российского артиллерийского вооружения».

В свою очередь, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в разговоре с RT отметил, что 2С19М2 полностью соответствует нормам современного театра военных действий благодаря интеграции автоматизированных комплексов и улучшению эксплуатационных характеристик.