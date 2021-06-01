Режим огневого налёта: в чём преимущества модернизированной российской самоходной гаубицы «Мста-С»
- Самоходные гаубицы 2С19М2 на учениях
- © mod.mil.rus
Партия самоходных гаубиц 2С19М2 «Мста-С» была отправлена с завода «Уралтрансмаш» в одну из российских воинских частей в рамках исполнения гособоронзаказа. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации «Ростех». Транспортировка изделий осуществляется на автомобильных тралах.
«Мы в срок изготовили и поставили новые самоходные гаубицы 2С19М2 «Мста-С». Это достойный результат работы всего коллектива предприятия», — заявил гендиректор «Уралтрансмаша» Дмитрий Семизоров. В последние годы предприятие занимается изготовлением гаубиц 2С19М2, а также проводит капитальный ремонт 2С19 с модернизацией до уровня 2С19М1.
САУ «Мста-С» предназначены для поражения артиллерийских комплексов, танков, бронетехники, противотанковых и радиоэлектронных средств, систем ПВО—ПРО и полевых оборонительных сооружений. В «Ростехе» отмечают, что в самоходке «прекрасно сочетаются боевые и эксплуатационные качества с высокой технологичностью производства».
«Гигантский модернизационный потенциал»
По словам опрошенных RT экспертов, 2С19М2 представляет собой глубоко модернизированную версию созданной в 1980-х самоходной гаубицы 2С19 калибра 152 мм. Как сообщают в «Ростехе», по ряду основных показателей обновлённая самоходка, принятая на вооружение в 2014 году, не уступает лучшим зарубежным аналогам.
Гендиректор «Уралтрансмаша» в интервью РИА Новости отмечал, что в семействе «Мста-С» заложен «просто гигантский модернизационный потенциал». По словам Семизорова, эти гаубицы ещё долго будут составлять основу парка САУ в российской армии. В связи с этим ожидается дальнейшее совершенствование этих самоходок и появление в их арсенале новых средств поражения.
«Машина будет более манёвренной и быстрой. Мы ожидаем появления новых боеприпасов и работаем над этим с предприятиями боеприпасной отрасли. Кроме того, сейчас ведётся большая работа по увеличению надёжности этой машины, поэтому я думаю, что установка очень долго будет сохранять статус основной боевой системы», — сказал Семизоров в декабре 2019-го.
Военные подчёркивают, что 2С19М2 имеет значительные конструктивные отличия от предыдущей версии «Мсты-С». Как уточняют в Минобороны РФ, на модернизированной самоходке установлены новая автоматизированная система управления огнём, а также улучшенные средства связи, заряжания и наведения на цель.
В бортовые системы машины была интегрирована опция применения цифровых электронных карт, а в башенные комплексы — баллистический вычислитель, аппаратура топографической привязки и ориентирования по ГЛОНАСС и GPS.
В результате отечественным конструкторам удалось повысить эффективность огневого поражения, увеличить прицельную скорострельность, ускорить ориентирование экипажа на местности в сложных физико-географических условиях.
«Выбор цели и наведение орудия могут осуществляться как при помощи специальной автоматизированной системы управления с пункта управления командира батареи, так и непосредственно в боевом отделении машины. Для стрельбы могут использоваться управляемые и неуправляемые осколочно-фугасные снаряды», — говорится в материалах Минобороны.
Как сообщают военные, благодаря наличию средств автоматизированного управления огнём на поле боя обновлённая самоходка включена в единую систему управления тактического звена. Это позволяет обмениваться данными и корректировать огонь в режиме реального времени.
«Обеспечивает высокую эффективность»
По информации военного ведомства, в процессе модернизации максимальная скорострельность 2С19М2 была доведена до десяти выстрелов в минуту с одновременным повышением показателей точности.
«Орудие теперь может вести стрельбу в режиме огневого налёта. Режим заключается в способности одним орудием одновременно поражать цели несколькими выстрелами, производимыми на разных траекториях и разных зарядах. Благодаря этому уменьшается время нахождения установки на огневой позиции», — отмечают военные.
- САУ 2С19М2 на полигоне
- © mod.mil.rus
Уральским инженерам удалось улучшить и эксплуатационные характеристики САУ. Так, место механика-водителя оснащено автоматизированным комплексом, который оперативно выдаёт информацию о состоянии агрегатов силовой установки и ходовой части.
Кроме того, уральское предприятие рассчитывает на успешное продвижение за рубежом экспортной модификации «Мсты-С», известной под индексом 2С19М1-155. Данная машина была специально создана под использование боеприпасов калибра 155 мм.
Такие снаряды распространены в государствах, использующих стандартные натовские средства поражения, боеприпасы типа Bofors, ERFB (Extended Range, Full Bore) и различные управляемые артиллерийские снаряды.
К достоинствам 2С19М1-155 «Рособоронэкспорт» относит самый малый в этом классе вес, автоматическое наведение и восстановление наводки после каждого выстрела, а также способность преодолевать водные преграды глубиной до 5 м и шириной до 1 тыс. м.
Российская самоходка оснащена оригинальными механизмами подачи снарядов и зарядов с грунта, которые обеспечивают ведение стрельбы с высоким темпом без расхода возимого боекомплекта. Ещё одно преимущество 2С19М1-155 заключено в способности ведения огня в аварийной ситуации при полном отсутствии электропитания бортовой сети.
«Установленная на самоходной гаубице автоматизированная система управления наведением и огнём (АСУНО) в сочетании с машинами управления огнём обеспечивает высокую эффективность в период контрбатарейной борьбы с артиллерией противника», — говорится на сайте «Рособоронэкспорта».
Использование АСУНО позволяет в полтора-два раза сократить время развёртывания на огневой позиции, на 25—30% повысить готовность к началу стрельбы и в два раза увеличить живучесть самоходки.
- Экспортная версия модернизированной гаубицы «Мста-С»
- © «Рособоронэкспорт»
«Качественное совершенствование»
В комментарии RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский заявил, что уральские конструкторы достигли поставленных при модернизации «Мсты-С» задач. По его мнению, 2С19М2 отличается от предшествующей версии более высокими ходовыми свойствами, улучшенной подвижностью и защищённостью.
«Также обновлённая гаубица снабжена электроникой, которая обеспечивает режим огневого налёта, когда снаряды направляются по разным траекториям, но примерно в одно время прибывают к цели. В этом случае противник просто не успевает среагировать. Ведь при обычном обстреле снаряды прилетают с промежутком, необходимым на заряжение и полётную траекторию», — пояснил Мураховский.
Как рассказал эксперт, повышения точности стрельбы на 2С19М2 удалось достичь в том числе за счёт включения в арсенал корректируемых боеприпасов с лазерной головкой самонаведения «Краснополь-М». Этот тип снаряда оптимально подходит для уничтожения малоразмерных целей на расстоянии до 20 км.
По словам собеседника RT, в ближайшие годы 2С19М2 по эффективности будет уступать только САУ «Коалиция-СВ», относящейся к новому поколению. Сейчас эта машина проходит испытания и дорабатывается, чтобы соответствовать предъявляемым требованиям. В связи с этим, как считает Мураховский, модернизация позднесоветской гаубицы «позволяет простыми и дешёвыми способами реализовать новые возможности российского артиллерийского вооружения».
В свою очередь, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в разговоре с RT отметил, что 2С19М2 полностью соответствует нормам современного театра военных действий благодаря интеграции автоматизированных комплексов и улучшению эксплуатационных характеристик.
«Разумеется, любая техника нового поколения превосходит образцы предыдущего. Тем не менее поставки 2С19М2 — абсолютно оправданная и целесообразная с экономической точки зрения мера. Модернизированная САУ отличается качественным улучшением своих боевых возможностей, касающихся точности, эффективности боевого применения, обмена и передачи данных», — резюмировал Коротченко.
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