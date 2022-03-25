Минобороны России опубликовало видео уничтожения «Искандерами» базы наёмников на Украине

Минобороны России опубликовало видео, на котором запечатлено, как расчёты оперативно-тактического комплекса «Искандер» уничтожили базу подготовки иностранных наёмников на Украине.

«Минобороны России опубликовало кадры работы расчётов оперативно-тактического комплекса «Искандер» при нанесении удара высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» была уничтожена база подготовки иностранных наёмников», — говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее Минобороны России показало видео уничтожения пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-300 украинской армии. ЗРК был размещён на северной окраине Киева, на территории промышленной застройки.