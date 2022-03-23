Минобороны России показало кадры ударов комплекса «Бастион» по инфраструктуре ВСУ

Минобороны России опубликовало видео ударов из берегового ракетного комплекса «Бастион» по инфраструктуре Вооружённых сил Украины.

На кадрах видно, как были запущены несколько ракет в сторону военных объектов Украины.

Ранее Минобороны России показало видео уничтожения артиллерийской батареи войск Украины огневым налётом из реактивной системы залпового огня.