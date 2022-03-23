Минобороны России показало кадры ударов комплекса «Бастион» по инфраструктуре ВСУ

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Минобороны России опубликовало видео ударов из берегового ракетного комплекса «Бастион» по инфраструктуре Вооружённых сил Украины.

На кадрах видно, как были запущены несколько ракет в сторону военных объектов Украины.

Ранее Минобороны России показало видео уничтожения артиллерийской батареи войск Украины огневым налётом из реактивной системы залпового огня.

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