Минобороны России опубликовало кадры уничтожения артиллерийской батареи ВСУ

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Минобороны России показало видео уничтожения артиллерийской батареи войск Украины огневым налётом из реактивной системы залпового огня.
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения артиллерийской батареи ВСУ
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Огневые позиции артиллерии ВСУ, скрытые в лесном массиве, были разведаны беспилотным летательным аппаратом, после чего по ним был нанесён удар», — заявили в оборонном ведомстве.

На видео показана съёмка с беспилотника. Среди деревьев видно несколько украинских буксируемых гаубиц. Рядом находятся грузовые машины с боеприпасами.

Затем показан огневой налёт со стороны российской РСЗО.

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