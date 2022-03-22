Минобороны России опубликовало кадры уничтожения артиллерийской батареи ВСУ

Минобороны России показало видео уничтожения артиллерийской батареи войск Украины огневым налётом из реактивной системы залпового огня.

«Огневые позиции артиллерии ВСУ, скрытые в лесном массиве, были разведаны беспилотным летательным аппаратом, после чего по ним был нанесён удар», — заявили в оборонном ведомстве.

На видео показана съёмка с беспилотника. Среди деревьев видно несколько украинских буксируемых гаубиц. Рядом находятся грузовые машины с боеприпасами.

Затем показан огневой налёт со стороны российской РСЗО.