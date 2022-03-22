Минобороны России опубликовало кадры уничтожения артиллерийской батареи ВСУ
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- © Konstantin Kokoshkin
«Огневые позиции артиллерии ВСУ, скрытые в лесном массиве, были разведаны беспилотным летательным аппаратом, после чего по ним был нанесён удар», — заявили в оборонном ведомстве.
На видео показана съёмка с беспилотника. Среди деревьев видно несколько украинских буксируемых гаубиц. Рядом находятся грузовые машины с боеприпасами.
Затем показан огневой налёт со стороны российской РСЗО.