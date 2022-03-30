ВС России уничтожили военные склады ВСУ в Хмельницкой и Донецкой областях
- РИА Новости
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Отмечается, что высокоточными ракетами воздушного базирования были уничтожены крупные склады горючего в районах Староконстантинова и Хмельницкого, откуда осуществлялись поставки топлива для бронетехники украинских войск в Донбассе.
«Оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения в населённом пункте Каменка Донецкой области», — сказал Конашенков.
Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» по складам с боеприпасами и вооружением в Житомирской области на Украине.