ВС России уничтожили военные склады ВСУ в Хмельницкой и Донецкой областях

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Вооружённые силы России уничтожили военные склады украинских вооружённых сил (ВСУ) в Хмельницкой и Донецкой областях. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
ВС России уничтожили военные склады ВСУ в Хмельницкой и Донецкой областях
  • РИА Новости
  • © Виктор Антонюк

Отмечается, что высокоточными ракетами воздушного базирования были уничтожены крупные склады горючего в районах Староконстантинова и Хмельницкого, откуда осуществлялись поставки топлива для бронетехники украинских войск в Донбассе.

«Оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения в населённом пункте Каменка Донецкой области», — сказал Конашенков.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» по складам с боеприпасами и вооружением в Житомирской области на Украине. 

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