Армия России нанесла удар «Калибрами» по складам с вооружением в Житомирской области

Российские военные нанесли удар высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» по складам с боеприпасами и вооружением в Житомирской области на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» уничтожены крупные склады с боеприпасами в районах населённых пунктов Ушомир и Веселовка Житомирской области», — сказал Конашенков.

По его словам, данные склады использовались для снабжения группировки украинских войск в пригороде Киева.

Ранее армия России высокоточным оружием уничтожила склад ракет в Плесецком в 30 км от Киева.

Кроме того, ударами высокоточных крылатых ракет ВС России уничтожили цеха Львовского радиоремонтного завода. На предприятии осуществлялись капитальный ремонт и модернизация зенитных ракетных комплексов «Тор» и С-125.