Армия России нанесла удар «Калибрами» по складам с вооружением в Житомирской области
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«Высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» уничтожены крупные склады с боеприпасами в районах населённых пунктов Ушомир и Веселовка Житомирской области», — сказал Конашенков.
По его словам, данные склады использовались для снабжения группировки украинских войск в пригороде Киева.
Ранее армия России высокоточным оружием уничтожила склад ракет в Плесецком в 30 км от Киева.
Кроме того, ударами высокоточных крылатых ракет ВС России уничтожили цеха Львовского радиоремонтного завода. На предприятии осуществлялись капитальный ремонт и модернизация зенитных ракетных комплексов «Тор» и С-125.