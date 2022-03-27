Под Киевом уничтожен склад ракет к зенитным ракетным комплексам С-300 и «Бук»
- РИА Новости
«Высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен склад ракет к зенитным ракетным комплексам С-300 и «Бук» в населённом пункте Плесецкое, в 30 км юго-западнее города Киева», — сказал он.
Также 26 марта армия России высокоточным оружием уничтожила крупную базу горючего в районе Львова.
Кроме того, ударами высокоточных крылатых ракет ВС России уничтожили цеха Львовского радиоремонтного завода. На предприятии осуществлялись капитальный ремонт и модернизация зенитных ракетных комплексов «Тор» и С-125.