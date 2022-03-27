Под Киевом уничтожен склад ракет к зенитным ракетным комплексам С-300 и «Бук»

Короткая ссылка
Армия России высокоточным оружием уничтожила склад ракет в Плесецком в 30 км от Киева, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Под Киевом уничтожен склад ракет к зенитным ракетным комплексам С-300 и «Бук»
  • РИА Новости

«Высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен склад ракет к зенитным ракетным комплексам С-300 и «Бук» в населённом пункте Плесецкое, в 30 км юго-западнее города Киева», — сказал он.

Также 26 марта армия России высокоточным оружием уничтожила крупную базу горючего в районе Львова.

Кроме того, ударами высокоточных крылатых ракет ВС России уничтожили цеха Львовского радиоремонтного завода. На предприятии осуществлялись капитальный ремонт и модернизация зенитных ракетных комплексов «Тор» и С-125.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить