Под Киевом уничтожен склад ракет к зенитным ракетным комплексам С-300 и «Бук»

Армия России высокоточным оружием уничтожила склад ракет в Плесецком в 30 км от Киева, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен склад ракет к зенитным ракетным комплексам С-300 и «Бук» в населённом пункте Плесецкое, в 30 км юго-западнее города Киева», — сказал он.

Также 26 марта армия России высокоточным оружием уничтожила крупную базу горючего в районе Львова.

Кроме того, ударами высокоточных крылатых ракет ВС России уничтожили цеха Львовского радиоремонтного завода. На предприятии осуществлялись капитальный ремонт и модернизация зенитных ракетных комплексов «Тор» и С-125.