Армия России 26 марта уничтожила крупную базу горючего в районе Львова

Армия России 26 марта высокоточным оружием уничтожила крупную базу горючего в районе города Львова, сообщило Минобороны.

Как сообщило оборонное ведомство, база горючего обеспечивала топливом украинские войска в западных областях Украины, а также под Киевом.

Удар наносился «высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования», уточнил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее Министерство обороны опубликовало видео со взятого под контроль командного пункта Вооружённых сил Украины в пригороде Киева, где в плен добровольно сдался 61 украинский военный.