Армия России 26 марта уничтожила крупную базу горючего в районе Львова
- РИА Новости
Как сообщило оборонное ведомство, база горючего обеспечивала топливом украинские войска в западных областях Украины, а также под Киевом.
Удар наносился «высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования», уточнил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Ранее Министерство обороны опубликовало видео со взятого под контроль командного пункта Вооружённых сил Украины в пригороде Киева, где в плен добровольно сдался 61 украинский военный.