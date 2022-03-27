Армия России 26 марта уничтожила крупную базу горючего в районе Львова

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Армия России 26 марта высокоточным оружием уничтожила крупную базу горючего в районе города Львова, сообщило Минобороны.
Армия России 26 марта уничтожила крупную базу горючего в районе Львова
  • РИА Новости

Как сообщило оборонное ведомство, база горючего обеспечивала топливом украинские войска в западных областях Украины, а также под Киевом.

Удар наносился «высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования», уточнил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее Министерство обороны опубликовало видео со взятого под контроль командного пункта Вооружённых сил Украины в пригороде Киева, где в плен добровольно сдался 61 украинский военный.

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