Минобороны России опубликовало видео со сдавшимися в плен украинскими офицерами

Российское Министерство обороны опубликовало видео со взятого под контроль командного пункта Вооружённых сил Украины в пригороде Киева, где в плен добровольно сдался 61 украинский военный.

«Добровольно сдался в плен 61 украинский военнослужащий пункта управления, из которых больше половины — старшие офицеры Вооружённых сил Украины», — сообщило оборонное ведомство.

Они массово сложили оружие в связи с острой нехваткой материальных средств, боеприпасов и продуктов питания, пояснили в министерстве.

«Все военнослужащие, сложившие оружие, были эвакуированы из зоны боевых действий, им при необходимости была оказана медицинская помощь. Также все военнослужащие ВСУ были обеспечены продуктами питания», — добавили в Минобороны.

Ранее под Киевом 67 членов Вооружённых сил Украины и националистических батальонов сложили оружие и сдались в плен, RT опубликовал видео.