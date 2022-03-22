Опубликовано видео с взятыми в плен под Киевом военнослужащими Украины и членами нацбатальонов
Отмечается, что раненым предоставили медицинскую помощь, также всех пленных обеспечили едой.
Ранее лидер первого украинского добровольческого мобильного госпиталя Геннадий Друзенко призвал к насилию над пленным, в частности, к кастрации. Позднее он объяснил свой призыв эмоциями.
В свою очередь, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Друзенко за призыв врачей мобильных госпиталей к насилию в отношении российских военнопленных.