Опубликовано видео с взятыми в плен под Киевом военнослужащими Украины и членами нацбатальонов

Под Киевом 67 членов Вооружённых сил Украины и националистических батальонов сложили оружие и сдались в плен.

Отмечается, что раненым предоставили медицинскую помощь, также всех пленных обеспечили едой.

Ранее лидер первого украинского добровольческого мобильного госпиталя Геннадий Друзенко призвал к насилию над пленным, в частности, к кастрации. Позднее он объяснил свой призыв эмоциями.

В свою очередь, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Друзенко за призыв врачей мобильных госпиталей к насилию в отношении российских военнопленных.