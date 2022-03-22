Опубликовано видео с взятыми в плен под Киевом военнослужащими Украины и членами нацбатальонов

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Под Киевом 67 членов Вооружённых сил Украины и националистических батальонов сложили оружие и сдались в плен.

Отмечается, что раненым предоставили медицинскую помощь, также всех пленных обеспечили едой.

Ранее лидер первого украинского добровольческого мобильного госпиталя Геннадий Друзенко призвал к насилию над пленным, в частности, к кастрации. Позднее он объяснил свой призыв эмоциями.

В свою очередь, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Друзенко за призыв врачей мобильных госпиталей к насилию в отношении российских военнопленных.

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