Бастрыкин поручил возбудить дело против медика с Украины за призыв к насилию над пленными
21 марта 2022

Бастрыкин поручил возбудить дело против медика с Украины за призыв к насилию над пленными

21 марта 2022 | 10:28

Бастрыкин поручил возбудить дело против медика с Украины за призыв к насилию над пленными

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против украинского медика Геннадия Друзенко за призыв врачей мобильных госпиталей к насилию в отношении российских военнопленных.

«Для установления местонахождения врача, занявшего позицию, противоречащую закону и идущую вразрез с нормами медицинской этики, будет решён вопрос об объявлении его в международный розыск с целью привлечения к уголовной ответственности», — говорится в заявлении на сайте СК России.  

Ранее Бастрыкин поручил провести проверку в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона, который публично озвучил призывы к насилию в отношении российских властей и военнослужащих. 

Он также поручил дать правовую оценку высказываниям украинского журналиста Фахрудина Шарафмала с призывом убивать российских детей.