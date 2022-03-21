Бастрыкин поручил возбудить дело против медика с Украины за призыв к насилию над пленными

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против украинского медика Геннадия Друзенко за призыв врачей мобильных госпиталей к насилию в отношении российских военнопленных.

«Для установления местонахождения врача, занявшего позицию, противоречащую закону и идущую вразрез с нормами медицинской этики, будет решён вопрос об объявлении его в международный розыск с целью привлечения к уголовной ответственности», — говорится в заявлении на сайте СК России.

Ранее Бастрыкин поручил провести проверку в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона, который публично озвучил призывы к насилию в отношении российских властей и военнослужащих.

Он также поручил дать правовую оценку высказываниям украинского журналиста Фахрудина Шарафмала с призывом убивать российских детей.