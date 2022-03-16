Бастрыкин поручил расследовать призывы украинского журналиста убивать российских детей
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«Председатель СК России А.И. Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям украинского журналиста Фахрудина Шарафмала», — говорится в сообщении.
Как отмечается, «Шарафмал процитировал слова нацистского преступника Адольфа Эйхмана и, следуя его примеру, призвал к убийству российских детей».
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что украинский ведущий, призвавший к убийству русских детей, будет найден.
Украинский ведущий Фахрудин Шарафмал в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что, «чтобы истребить русскую нацию, нужно начинать с детей».