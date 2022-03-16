Бастрыкин поручил расследовать призывы украинского журналиста убивать российских детей

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям украинского журналиста Фахрудина Шарафмала с призывом убивать российских детей. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

«Председатель СК России А.И. Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям украинского журналиста Фахрудина Шарафмала», — говорится в сообщении.

Как отмечается, «Шарафмал процитировал слова нацистского преступника Адольфа Эйхмана и, следуя его примеру, призвал к убийству российских детей».

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что украинский ведущий, призвавший к убийству русских детей, будет найден.

Украинский ведущий Фахрудин Шарафмал в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что, «чтобы истребить русскую нацию, нужно начинать с детей».