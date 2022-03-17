Бастрыкин поручил СК проверить призывы украинского журналиста Гордона

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона, который публично озвучил призывы к насилию в отношении российских властей и военнослужащих. Об этом сообщается на официальном сайте СКР.
Бастрыкин поручил СК проверить призывы украинского журналиста Гордона
  • РИА Новости

«Бастрыкин поручил Главному следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации организовать проведение процессуальной проверки в отношении украинского телеведущего Дмитрия Гордона, который публично озвучил призывы к насилию в отношении российских военных», — сказано в сообщении.

По информации следствия, 16 марта на телеканале «Украина 24» появилось интервью с Гордоном, в котором он призывал к насилию в отношении российских властей и военнослужащих. Также ранее Гордон призывал к использованию ядерного оружия против России.

«По результатам процессуальной проверки будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела», — заключается в сообщении.

Ранее Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям украинского журналиста Фахрудина Шарафмала с призывом убивать российских детей.

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