Украинский врач Друзенко назвал эмоциями призыв к насилию над пленными

Лидер первого добровольческого мобильного госпиталя Геннадий Друзенко назвал эмоциями призыв к насилию над пленными.

«Это официально. Первый добровольческий мобильный госпиталь никого не кастрирует и не собирается. Это были эмоции. Мне очень жаль. Мы спасаем жизни. Точка», — написал Друзенко в социальной сети. Его слова приводит РИА Новости.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против украинского медика Геннадия Друзенко за призыв врачей мобильных госпиталей к насилию в отношении российских военнопленных.