«По-настоящему многоцелевая АПЛ»: как модернизация усилит атомные подлодки проекта 949А

Дальневосточный центр судостроения и судоремонта в 2022 году завершит модернизацию атомной подлодки «Иркутск» проекта 949А «Антей». Об этом в ходе селекторного совещания сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу. Субмарины проекта «Антей» отличаются большими размерами, значительной глубиной погружения и высокой подводной скоростью. Их основное вооружение — противокорабельные ракеты П-700 «Гранит», однако при модернизации эти подлодки переоснащают на «Калибры», «Ониксы» и «Цирконы». Эксперты отмечают, что после обновления «Иркутск» станет серьёзной боевой единицей, которая существенно повысит возможности Тихоокеанского флота.

Атомная подводная лодка «Иркутск» проекта 949А «Антей» будет модернизирована Дальневосточным центром судостроения и судоремонта (ДЦСС) в 2022 году. Об этом в ходе селекторного совещания сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«В текущем году предстоит осуществить модернизацию атомного подводного ракетного крейсера «Иркутск», ремонт большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов», работы по восстановлению технической готовности атомного подводного ракетного крейсера «Томск» в пункте постоянного базирования», — заявил министр.

Глава оборонного ведомства добавил, что в 2021 году предприятия ДЦСС отремонтировали и обслужили 112 кораблей и судов ВМФ России. Также было завершено оснащение фрегата «Маршал Шапошников» новыми ударными комплексами.

«В результате обеспечен заданный уровень технической и боевой готовности Тихоокеанского флота», — подчеркнул Шойгу.

Удар «Гранитом»

Упомянутые министром субмарины «Иркутск» и «Томск» — это многоцелевые атомные подлодки третьего поколения проекта 949А «Антей». Они были спроектированы в 1970-х — начале 1980-х гг. в Центральном конструкторском бюро морской техники «Рубин».

Главной задачей этих судов является борьба с ударными авианосными группами противника. Они отличаются значительной глубиной погружения и малой шумностью, при этом обладают высокой скоростью подводного хода и хорошими показателями манёвренности.

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Первая подлодка этого проекта была принята на вооружение Военно-морского флота СССР в 1986 году. Всего до 1996 года было построено 11 субмарин проекта 949А; семь из них несут службу (пять — на Тихоокеанском флоте, две — на Северном).

АПЛ проекта «Антей» выполнены по двухкорпусной схеме, что значительно повышает их прочность, но делает гораздо крупнее других подлодок. Размеры субмарин внушительные — при длине в 154 метра подводное водоизмещение составляет 23,9 тыс. тонн.

Рабочая глубина погружения — от 500 до 520 м, максимальная — 600 м. Субмарины могут развивать подводную скорость до 33 узлов (около 61 км/ч).

Основное вооружение «Антеев» — противокорабельная крылатая ракета П-700 «Гранит». Они могут поражать цели на расстоянии свыше 500 км. Подлодка проекта 949А несёт 24 ракеты, а также имеет шесть торпедных аппаратов.

Ракеты «Гранит» летят по сложной траектории, сначала поднимаясь на высоту до 17 км, а после обнаружения цели опускаясь на высоту до 25 м, скрываясь таким образом от корабельных РЛС. Кроме того, на эти ракеты можно установить ядерную боевую часть.

В 2017 году занимавший пост замминистра обороны Юрий Борисов заявил, что атомные подводные крейсеры проекта 949А в рамках модернизации будут перевооружены на комплексы «Калибр».

«На заводе «Звезда» проходит глубокая модернизация атомных подводных лодок проекта 949А, в том числе с заменой комплекса вооружения на ракетный комплекс «Калибр», а также систем навигации, жизнеобеспечения и других», — рассказал Борисов.

Российский атомный подводный ракетоносный крейсер проекта 949А «Антей»

РИА Новости

© Алексей Куденко

В 2019 году замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что АПЛ «Иркутск» после модернизации сможет применять гиперзвуковые ракеты «Циркон».

В начале 2022 года агентство РИА Новости со ссылкой на источники сообщило, что модернизированные подлодки проекта 949А станут самыми вооружёнными подводными носителями крылатых ракет в российском ВМФ и смогут нести на борту до 72 ракет «Калибр», «Оникс» или «Циркон».

Модернизация этих подлодок также подразумевает замену почти всего внутреннего оборудования. После её завершения эти подлодки получат ещё одну литеру к названию проекта — 949АМ.

Огневая мощь

В беседе с RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин пояснил, что в ходе модернизации на подлодках «Антей» пусковые установки для ракет «Гранит» можно заменить на унифицированные комплексы для ракет «Оникс» и «Калибр» и существенно увеличить боезапас и ударную мощь этих субмарин.

«У нас появились ракеты «Оникс», которые в три раза меньше чем «Гранит», но имеют такой же разрушительный потенциал и интеллектуальную нагрузку. Если поставить в каждую пусковую шахту подлодки «Иркутск» и других субмарин серии вместо одного «Гранита» по три «Оникса», ударный потенциал одной лодки возрастёт до 72 ракет. Кроме того, на них можно поставить крылатые ракеты «Калибр», что даст возможность наносить удары и по береговым объектам», — подчеркнул эксперт.

Российский атомный подводный ракетоносный крейсер проекта 949А «Антей»

РИА Новости

© Павел Львов

Эксперт добавил, что после установки на эти подводные лодки гиперзвуковых ракет «Циркон» они не будут иметь аналогов в мире по своей огневой мощи.

«Эти АПЛ будут оснащены универсальными пусковыми установками, которые смогут запускать «Калибры», «Ониксы» и другое перспективное вооружение. Модернизации «Иркутска» придаётся большое значение, так как он является первым в серии подводных кораблей, которые будут улучшены подобным образом и зададут направление развития нашего флота», — рассказал Литовкин.

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В свою очередь, капитан 1-го ранга в запасе, военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что из-за размеров и формы подлодки этого проекта называли «батонами».

«Эти АПЛ были оснащены 24 ракетами «Гранит» и их называли убийцами авианосцев. Это действительно были очень мощные на то время подлодки. Сейчас АПЛ «Иркутск» проходит модернизацию и в результате получит возможность запуска ракет «Калибр», «Оникс», в перспективе — «Циркон». Это значительно усилит возможности ВМФ России на Дальнем Востоке и в акватории Тихого океана», — подчеркнул собеседник RT.

Он пояснил, что двухкорпусная конструкция и большие размеры подлодкипозволяют ей нести такой широкий спектр ударного вооружения с большим боезапасом.

«АПЛ сможет наносить удары не только по кораблям, но и по наземным целям. При этом она сможет и самостоятельно бороться против субмарин противника благодаря наличию торпедных аппаратов разного калибра. Это по-настоящему многоцелевая атомная подводная лодка. Это серьёзная боевая единица, которая существенно повысит возможности нашего флота благодаря модернизации оборудования и адаптации под новые эффективные ракеты морского базирования. Эту подлодку очень ждут на Камчатке, где она будет базироваться и сыграет важную роль в повышении безопасности России», — заключил военный эксперт.