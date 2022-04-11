Использовался ВСУ в качестве опорного пункта: российские военные разминировали территорию детсада в Херсонской области

Военнослужащие ВС РФ провели разминирование, а также вывезли боеприпасы и оружие из детского сада в Херсонской области. Как заявили в Минобороны, действующее детское учреждение использовалось ВСУ в качестве опорного пункта. В ведомстве отметили, что в здании были оборудованы как огневые позиции, так и места для проведения инженерной и специальной подготовки.

РИА Новости

© Виталий Белоусов