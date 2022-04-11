Использовался ВСУ в качестве опорного пункта: российские военные разминировали территорию детсада в Херсонской области
- РИА Новости
- © Виталий Белоусов
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11 апреля 2022
Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил в понедельник, что порт в Мариуполе освобожден на 80%.
«Порт освобождён на порядка 80%, оказывают ещё сопротивление. Ну и оставшиеся пытаются все уйти на «Азовсталь». «Азовсталь» — это крепость в городе», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
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Рамзан Кадыров заявил, что первоочередной задачей является полное освобождение ЛНР и ДНР «от нациков и шайтанов».
«Будет наступательная наша работа. Не только в Мариуполе, но и во всех других населённых пунктах, городах и селах. Луганск и Донецк полностью в первую очередь освободим», — сказал Кадыров в видеообращении.
По его словам, далее такая работа коснётся «всех остальных городов», включая Киев. Вместе с тем Кадыров пояснил, что цель заключается не в том, чтобы «забрать города», а в том, чтобы уничтожить бандеровцев.
«У нас цель не забрать города, а у нас цель — уничтожить этих бандеровцев, нациков и шайтанов», — сказал чеченский лидер. Он подчеркнул, что «ни один шаг не будет сделан назад».
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Специальный корреспондент RT Валентин Горшенин высказался об особенностях проведения спецоперации.
«Сейчас крайне необходимо поддерживать жителей освобождённых населённых пунктов. Сейчас это просто необходимо. И с каждым днём количество гуманитарной помощи будет только увеличиваться», — сказал он.
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Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв высказал предположение, что отмены санкций, введённых против России, в логике нынешнего противостояния ждать не приходится.
По его мнению, Западу приходится идти на большие экономические жертвы, «чтобы завтра не идти на гигантские и непоправимые».
«Утрата финансового, технологического, институционального и иных форм господства, воцарение справедливого миропорядка в глобальной экономике будут означать нивелирование нынешних различий в жизни разных мировых регионов, что лежит в основе западной привлекательности, традиционно объясняемой более «правильными» ценностями и демократией», — сказал он в беседе с РИА Новости.
Косачёв добавил, что логика западных стран «очень проста»: лучше сегодня демонстративно отказаться от российского газа, чтобы завтра, «после победы над Россией и смены там власти на прозападную», получать тот же газ практически бесплатно, в обмен на «бусы» — гуманитарную помощь, устаревшие технологии и мнимые инвестиции в спекулятивные инструменты.
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Военнослужащие ВС России разминировали территорию детского сада в одном из населённых пунктов в Херсонской области, где ранее располагалось подразделение морской пехоты ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Российские военнослужащие провели разминирование и вывоз боеприпасов и оружия из детского сада в одном из населённых пунктов в Херсонской области, использовавшегося ВСУ в качестве опорного пункта», — сказано в сообщении.
В министерстве отметили, что подразделение морской пехоты ВСУ, занимавшее половину здания, переоборудовало детское дошкольное учреждение в военный объект, чтобы фактически была возможность прикрыться детьми.
В ведомстве добавили, что это уже не первый детский сад в Херсонской области, который занимали украинские силовики.