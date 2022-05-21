«Простимулировать процесс»: что известно о намерениях Пентагона передать Киеву тяжёлое вооружение

США работают над вопросом поставок Украине огневых средств поражения дальнего действия, поскольку это «основная потребность» Киева, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. По его словам, Соединённые Штаты тесно сотрудничают с союзниками и партнёрами, у которых есть эти системы. Ранее в Киеве заявили, что украинской стороне «не хватает тяжёлого вооружения». По мнению экспертов, Вашингтон стремится к эскалации ситуации на Украине, но вместо отправки собственных РСЗО нацелен на поиск вооружения преимущественно советского образца у своих союзников. Однако, как отмечают аналитики, партнёры США не спешат наращивать поставки тяжёлых вооружений украинской стороне.

Вашингтон работает над вопросом передачи Киеву средств огневого поражения большой дальности, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби во время брифинга.

«При реализации этих пакетов (помощи Киеву. — RT) — отправке оружия и систем на Украину — мы главным образом смотрим, что нужно Украине для борьбы прямо сейчас. Неизменный ответ, который мы получаем, — ей нужно оружие дальнего действия, — сказал Кирби. — Основная потребность, которую Украина продолжает подчёркивать, это огневые средства дальнего действия. Мы работаем над этим».

В этом направлении, по словам пресс-секретаря Пентагона, Соединённые Штаты тесно взаимодействуют с союзниками и партнёрами, у которых есть реактивные системы залпового огня (РСЗО), необходимые Украине, и помогают Киеву получить их.

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«Среди прочего мы с союзниками и партнёрами обсуждаем (передачу. — RT) их артиллерийских систем, с некоторыми из которых украинцы лучше знакомы, с другими — не так хорошо, например, с нашей гаубицей М777. Однако мы продолжаем обсуждать эти средства с союзниками и партнёрами», — заявил Кирби.

Он также сообщил о деталях предстоящего второго совещания 40 стран-доноров военной помощи Украине, проведение которого намечено на 23 мая. По словам пресс-секретаря Пентагона, США «с нетерпением хотят узнать», какие виды вооружений готовы предоставить Киеву другие государства.

«Основная цель, как и во время первой встречи, — привлечь внимание лидеров (государств. — RT) к сводкам с поля боя, к происходящему на местах. Мы можем менять конфигурацию поставок оружейных систем по ситуации», — отметил Кирби.

При этом пресс-секретарь Пентагона подчеркнул, что Вашингтон якобы стремится избежать обострения ситуации вокруг Украины, однако намерен продолжить поставки оружия Киеву.

«Мы постоянно отслеживаем угрозы в контексте недопущения эскалации, очевидно, что не делать этого было бы безответственно. Но мы можем делать и то, и другое: отслеживать признаки эскалации и одновременно поставлять Украине средства, необходимые для её защиты», — заявил Кирби.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби

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«Нам необходимо оружие»

Напомним, 18 мая издание Politico сообщило со ссылкой на источники о том, что Джо Байден не отправляет Киеву американские РСЗО, считая, что Россия может расценить это как эскалацию конфликта.

«В Белом доме по-прежнему обеспокоены тем, что отправка этой системы или её аналога, системы залпового огня M142 HIMARS, может быть воспринята Кремлем как эскалация, учитывая бо́льшую дальность действия и разрушительную силу по сравнению с традиционной артиллерией, например гаубицами или старыми советскими системами», — пишет издание.

Из-за этих опасений, по информации Politico, в украинском руководстве растёт разочарование нерешительностью Вашингтона.

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Так, 20 мая во время выступления в американском аналитическом центре Atlantic Council глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киеву «не хватает тяжёлого вооружения», и он ожидает поставок РСЗО с американской стороны.

«И очень важно: мы до сих пор ждём MLRS (Multiple Launch Rocket System, Реактивная система залпового огня. — RT). Я это слово выучил, как и многие украинцы, на всю жизнь. Мы их ещё ждём», — сказал он.

По словам Ермака, помимо РСЗО, украинской стороне также нужны высокоточные ракеты, дроны, системы противовоздушной обороны, боеприпасы «и многое другое». После чего глава офиса президента Украины призвал страны Запада как можно скорее помочь Украине вооружениями.

«Нам необходимо оружие. Без ограничений. Немедленно», — подчеркнул он, упрекнув партнёров, что на первом этапе боевых действий на Украине было потрачено слишком много времени «на переговоры и согласование поставок, на поиски этого вооружения».

«Не получается мотивировать»

По мнению главного редактора журнала «Арсенал Отечества» и военного эксперта Алексея Леонкова, заявления пресс-секретаря Пентагона свидетельствуют о том, что вместо отправки собственных реактивных систем залпового огня, которые так просит Украина, Вашингтон нацелен на поиск артиллерийских систем преимущественно советского образца у своих союзников.

«Сейчас США, по всей видимости, ведут переговоры по поставкам этого вооружения на Украину, предлагая своим партнёрам что-то взамен. Но, учитывая, что Киев просит не только РСЗО, но и тяжёлые вооружения, можно сделать вывод, что найти достаточное количество такого оружия у своих союзников и добиться их передачи Украине у Вашингтона пока не получается. Не исключено, что совещание стран-доноров военной помощи Украине и собирается с целью простимулировать этот процесс», — предположил Леонков в комментарии RT.

Поставки американского оружия на Украину

AP

© Senior Airman Stephani Barge / U.S. Air Force

Вместе с тем аналитик заметил, что многие государства, которые уже отправили достаточные объёмы вооружения на Украину, не стремятся наращивать такие поставки.

«Сейчас у США не получается мотивировать своих партнёров направлять больше вооружений Киеву. Советского оружия на складах этих стран становится всё меньше, а поставлять натовские вооружения государства Европы не хотят, поэтому и тянут время. Дело в том, что сейчас ВПК партнёров США по НАТО находится не в лучшем состоянии: поскольку многие виды техники там давно не выпускались, возродить это производство будет довольно сложно», — отметил Леонков.

Вместе с тем Вашингтон действительно опасается, что поставки американского оружия такого типа могут быть расценены Россией как прямое вмешательство в боевые действия на Украине, а «к такому повороту событий США явно не готовы», добавил эксперт.

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Аналитик напомнил, что те РЗСО, которое были обнаружены на территории Украины и ликвидированы ВС РФ, поставлялись из стран Восточной Европы.

«Это, например, советские реактивные системы залпового огня БМ-21 («Град»), об уничтожении которых не так давно заявляло Минобороны России», — отметил Леонков.

В свою очередь, ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков заявил в беседе с RT, что Соединённые Штаты, не рискуя направлять на Украину свои РЗСО, всё же стремятся «повысить конфликтность ситуации на Украине и добиться эскалации напряжённости».

«Этого в Вашингтоне пытаются достичь путём поставки других вооружений. В частности, недавно Байден анонсировал отправку на Украину дополнительной артиллерии, радаров и другого оборудования, которое, по мнению главы Белого дома, страна уже «эффективно использует на поле боя». Однако на деле ВСУ нередко демонстрируют неумение пользоваться тем оружием, которое поставляют США, а на обучение уходит слишком много времени», — сказал аналитик.

При этом, как отметил Ермаков, на Украину поступают «очень разные вооружения» с Запада, что в значительной степени осложняет управление техникой и войсками ВСУ.

«Это создаёт серьёзные проблемы для Киева, поскольку возникает колоссальная нагрузка на службы обеспечения, учитывая разнокалиберность вооружений, различные виды топлива и горюче-смазочных материалов для этих орудий», — пояснил эксперт.

По мнению Ермакова, Вашингтон рассчитывает, что новый пакет помощи Киеву в размере $40 млрд, уже утверждённый конгрессом и Байденом, сыграет ключевую роль в планах Вашингтона по усилению напряжённости боевых действий на Украине.

«Однако значительная часть этих денег будет освоена самими западниками, часть оружия, которая дойдёт до Киева, попадёт на чёрные рынки. Большинство же из того, что достанется ВСУ, будет уничтожено российскими войсками, которые в этом вопросе, как показала практика, весьма эффективно используют свой потенциал», — заключил аналитик.