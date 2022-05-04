Минобороны: ВСУ разместили гаубицы и РСЗО на цементном и коксохимическом заводах Харькова

Украинские военные установили гаубицы Д-30 и реактивные системы залпового огня на территории опытного цементного и коксохимического заводов в Харькове. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Харькове, в непосредственной близости к густонаселённым жилым кварталам, на территории опытного цементного и коксохимического заводов подразделения ВСУ установили гаубицы Д-30 и РСЗО», — заявил Мизинцев.

В Минобороны уточнили, что на этих предприятиях находится большое количество цистерн с ядовитыми техническими жидкостями, при разрушении которых произойдёт выброс в атмосферу химических веществ с последующим заражением воздуха, местности и источников водоснабжения.

Ранее в Минобороны рассказали, что украинские неонацисты оборудовали огневые позиции в школах Харькова и Одессы.