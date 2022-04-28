Минобороны России: украинские неонацисты оборудовали позиции в школах Харькова и Одессы

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Начальник национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские неонацисты оборудовали огневые позиции в школах Харькова и Одессы.
Минобороны России: украинские неонацисты оборудовали позиции в школах Харькова и Одессы
  • РИА Новости

«В Харькове — в жилых домах на улицах Академика Павлова и Кричевского, в гимназии №14, школах №73 и 145, в лицее №161, и в Одессе — в домах на улице Радостной и в Ковровом переулке, в здании школы №40, неонацисты, прикрываясь мирными жителями как живым щитом, оборудовали огневые позиции и разместили тяжёлое вооружение», — заявил Мизинцев.

По его словам, боевики националистических батальонов продолжают отрабатывать методики нацистов прошлого века.

Ранее в российском Минобороны заявили, что украинские военные оборудовали позиции в доме престарелых в городе Лимане в ДНР.

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