Минобороны России: украинские военные оборудовали позиции в доме престарелых в ДНР
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«В городе Лимане Донецкой Народной Республики в доме престарелых боевики украинских националистических формирований оборудовали опорный пункт и разместили тяжёлое вооружение», — заявил Мизинцев.
По его словам, персонал и граждан пожилого возраста в доме престарелых насильно удерживают в качестве живого щита.
Ранее в Минобороны сообщили, что в Краматорске и Запорожье ВСУ оборудуют позиции в школах и больнице.