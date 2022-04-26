Минобороны России: украинские военные оборудовали позиции в доме престарелых в ДНР

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские военные оборудовали позиции в доме престарелых в городе Лимане в ДНР.

«В городе Лимане Донецкой Народной Республики в доме престарелых боевики украинских националистических формирований оборудовали опорный пункт и разместили тяжёлое вооружение», — заявил Мизинцев.

По его словам, персонал и граждан пожилого возраста в доме престарелых насильно удерживают в качестве живого щита.

Ранее в Минобороны сообщили, что в Краматорске и Запорожье ВСУ оборудуют позиции в школах и больнице.