Минобороны России: украинские военные оборудовали позиции в доме престарелых в ДНР

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Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские военные оборудовали позиции в доме престарелых в городе Лимане в ДНР.
Минобороны России: украинские военные оборудовали позиции в доме престарелых в ДНР
  • AFP
  • © FADEL SENNA

«В городе Лимане Донецкой Народной Республики в доме престарелых боевики украинских националистических формирований оборудовали опорный пункт и разместили тяжёлое вооружение», — заявил Мизинцев.

По его словам, персонал и граждан пожилого возраста в доме престарелых насильно удерживают в качестве живого щита.

Ранее в Минобороны сообщили, что в Краматорске и Запорожье ВСУ оборудуют позиции в школах и больнице.

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