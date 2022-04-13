Минобороны России: в Краматорске и Запорожье ВСУ оборудуют позиции в школах и больнице

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Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что в Краматорске и Запорожье ВСУ оборудуют позиции в школах и больнице.
Минобороны России: в Краматорске и Запорожье ВСУ оборудуют позиции в школах и больнице
  • AFP
  • © Sergey BOBOK

«Подразделения ВСУ в Запорожье (школа №29) и Краматорске (школа №20, здание больницы и станция переливания крови) продолжают оборудовать огневые позиции, при этом местные жители, медицинский персонал и пациенты насильно удерживаются в качестве живого щита», — сказал Мизинцев.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в Харькове националисты и ВСУ оборудуют огневые позиции в жилых домах, детских садах и школах. В ведомстве также отметили, что украинская сторона продолжает размещать тяжёлое вооружение в жилых кварталах.

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