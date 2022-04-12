«Почти 1,1 тыс. тонн»: автоколонна МЧС доставила гуманитарную помощь в Донбасс и на Украину

В Донецкую и Луганскую Народные республики, а также на Украину доставлена почти 1,1 тонн гуманитарной помощи, сообщили в пресс-службе МЧС России. В состав груза вошли предметы первой необходимости, бутилированная вода, продукция для первоочередного обеспечения жизнедеятельности нуждающегося населения, кровати, постельные принадлежности, стройматериалы.

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РИА Новости