«Почти 1,1 тыс. тонн»: автоколонна МЧС доставила гуманитарную помощь в Донбасс и на Украину
- Архивное фото
- РИА Новости
-
12 апреля 2022
Введённые в отношении России санкции обостряют продовольственную проблему и могут привести к снижению экспорта российского зерна, заявил доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.
«Из-за введённых санкций в отношении Новороссийского морского порта, из которого отгружается более 50% зерна на экспорт, экспорт зерна в 2022 году в предыдущих объёмах под вопросом. Кроме того, присоединившиеся к ограничительным мерам в отношении России крупнейшие мировые грузоперевозчики не будут заходить в российские морские порты», — заявил он в беседе с агентством «Прайм».
По словам Белхароева, Россия поставляет на мировой рынок около 20% зерна, что затрудняет поиски аналогичного крупного поставщика.
Он также напомнил, что за 2021 год Россия экспортировала более 30 млн тонн зерна.
-
Запрет на импорт из России машинного оборудования, алкоголя и некоторых видов древесины вступит в силу 19 апреля, заявил японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда в ходе пресс-конференции в Токио, сообщает ТАСС.
-
Япония ввела санкции в отношении 398 физических лиц и 28 организаций из России, а также утвердила заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая. Об этом говорится в сообщении на сайте японского МИД.
В частности, рестрикции вводятся в отношении депутатов Госдумы России, а также дочери и супруги главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.
Власти Японии утвердили заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая.
Также вводится запрет на инвестиции в российскую экономику.
-
В Шебекинском городском округе повреждены железнодорожные пути, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Жертв и пострадавших нет. Разрушено только железнодорожное полотно. На месте работает оперативная группа. О причинах сообщу позже», — написал он в Telegram.
-
Хроника главных военных событий дня за 11 апреля.
-
Европейское полицейское агентство (Европол) объявило о начале операции «Оскар» по выявлению активов, подпадающих под антироссийские санкции. Операция продлится не менее года.
«11 апреля 2022 года Европол совместно с государствами — членами ЕС, Евроюстом и Frontex начал операцию «Оскар» по оказанию поддержки финансовым расследованиям государств — членов ЕС, направленным против преступных активов, принадлежащих физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями», — говорится в сообщении.
Также Европол окажет поддержку проводимым странами ЕС расследованиям в связи с обходом антироссийских санкций.
-
Сотрудники МЧС России доставили на территорию Украины и Донбасса почти 1,1 тыс. тонн гуманитарной помощи.
«МЧС доставило в Донбасс и на Украину почти 1,1 тыс. тонн гуманитарного груза», — приводит сообщение ТАСС.
Уточняется, что 17 автомобильных колонн доставили жителям Донбасса и Украины воду, кровати, постельные принадлежности, предметы первой необходимости, стройматериалы.
-
Уважаемые читатели, начинаем нашу текстовую трансляцию, посвящённую событиям вокруг спецоперации РФ на Украине.