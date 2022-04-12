«Почти 1,1 тыс. тонн»: автоколонна МЧС доставила гуманитарную помощь в Донбасс и на Украину

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Роман Шимаев
В Донецкую и Луганскую Народные республики, а также на Украину доставлена почти 1,1 тонн гуманитарной помощи, сообщили в пресс-службе МЧС России. В состав груза вошли предметы первой необходимости, бутилированная вода, продукция для первоочередного обеспечения жизнедеятельности нуждающегося населения, кровати, постельные принадлежности, стройматериалы.
«Почти 1,1 тыс. тонн»: автоколонна МЧС доставила гуманитарную помощь в Донбасс и на Украину
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  • РИА Новости
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  • 12 апреля 2022

    Введённые в отношении России санкции обостряют продовольственную проблему и могут привести к снижению экспорта российского зерна, заявил доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.

    «Из-за введённых санкций в отношении Новороссийского морского порта, из которого отгружается более 50% зерна на экспорт, экспорт зерна в 2022 году в предыдущих объёмах под вопросом. Кроме того, присоединившиеся к ограничительным мерам в отношении России крупнейшие мировые грузоперевозчики не будут заходить в российские морские порты», — заявил он в беседе с агентством «Прайм».

    По словам Белхароева, Россия поставляет на мировой рынок около 20% зерна, что затрудняет поиски аналогичного крупного поставщика.

    Он также напомнил, что за 2021 год Россия экспортировала более 30 млн тонн зерна.

  • Запрет на импорт из России машинного оборудования, алкоголя и некоторых видов древесины вступит в силу 19 апреля, заявил японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда в ходе пресс-конференции в Токио, сообщает ТАСС.

  • Япония ввела санкции в отношении 398 физических лиц и 28 организаций из России, а также утвердила заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая. Об этом говорится в сообщении на сайте японского МИД.

    В частности, рестрикции вводятся в отношении депутатов Госдумы России, а также дочери и супруги главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

    Власти Японии утвердили заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая.

    Также вводится запрет на инвестиции в российскую экономику.

  • В Шебекинском городском округе повреждены железнодорожные пути, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «Жертв и пострадавших нет. Разрушено только железнодорожное полотно. На месте работает оперативная группа. О причинах сообщу позже», — написал он в Telegram.

  • Хроника главных военных событий дня за 11 апреля.

  • Европейское полицейское агентство (Европол) объявило о начале операции «Оскар» по выявлению активов, подпадающих под антироссийские санкции. Операция продлится не менее года.

    «11 апреля 2022 года Европол совместно с государствами — членами ЕС, Евроюстом и Frontex начал операцию «Оскар» по оказанию поддержки финансовым расследованиям государств — членов ЕС, направленным против преступных активов, принадлежащих физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями», — говорится в сообщении.

    Также Европол окажет поддержку проводимым странами ЕС расследованиям в связи с обходом антироссийских санкций.

  • Сотрудники МЧС России доставили на территорию Украины и Донбасса почти 1,1 тыс. тонн гуманитарной помощи.

    «МЧС доставило в Донбасс и на Украину почти 1,1 тыс. тонн гуманитарного груза», — приводит сообщение ТАСС.

    Уточняется, что 17 автомобильных колонн доставили жителям Донбасса и Украины воду, кровати, постельные принадлежности, предметы первой необходимости, стройматериалы.

  • Уважаемые читатели, начинаем нашу текстовую трансляцию, посвящённую событиям вокруг спецоперации РФ на Украине.

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