Ракетные войска России уничтожили украинскую батарею РСЗО БМ-21 «Град»

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Ракетные войска России уничтожили батарею РСЗО БМ-21 «Град». Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Ракетные войска России уничтожили украинскую батарею РСЗО БМ-21 «Град»
  • AFP
  • © Anatolii STEPANOV

«Ракетными войсками и артиллерией поражена на огневых позициях украинская батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», также поражено 83 района сосредоточения живой силы и военной техники», — заявил Конашенков.

По его словам, российскими военными былы ликвидированы до 310 националистов, а также 36 единиц вооружения и военной техники ВСУ.

Также российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников. 

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