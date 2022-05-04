Ракетные войска России уничтожили украинскую батарею РСЗО БМ-21 «Град»
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«Ракетными войсками и артиллерией поражена на огневых позициях украинская батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», также поражено 83 района сосредоточения живой силы и военной техники», — заявил Конашенков.
По его словам, российскими военными былы ликвидированы до 310 националистов, а также 36 единиц вооружения и военной техники ВСУ.
Также российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников.