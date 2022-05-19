Глава Генштаба России и председатель Комитета начальников штабов ВС США провели переговоры

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Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов поговорил по телефону с председателем Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марком Милли.
Глава Генштаба России и председатель Комитета начальников штабов ВС США провели переговоры
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Как сообщает Минобороны России, стороны обсудили ряд вопросов, включая ситуацию на Украине.

«19 мая по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба ВС России — первого заместителя министра обороны России генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов Вооружённых сил Соединенных Штатов Америки генерала Марка Милли. Были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, включая ситуацию на Украине», — указали в российском оборонном ведомстве.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонные переговоры.

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