Глава Генштаба России и председатель Комитета начальников штабов ВС США провели переговоры

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов поговорил по телефону с председателем Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марком Милли.

Как сообщает Минобороны России, стороны обсудили ряд вопросов, включая ситуацию на Украине.

«19 мая по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба ВС России — первого заместителя министра обороны России генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов Вооружённых сил Соединенных Штатов Америки генерала Марка Милли. Были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, включая ситуацию на Украине», — указали в российском оборонном ведомстве.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонные переговоры.