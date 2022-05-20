Жестокость к мирному населению: в каких преступлениях обвинялись боевики «Азова»

По данным Минобороны РФ, почти две тысячи украинских военных, заблокированных на мариупольском металлургическом комбинате, сдались в плен. Большая часть из них — боевики националистического полка «Азов». За последние восемь лет в ЛДНР, России и западных странах участников этого вооружённого формирования регулярно обвиняли в пытках мирных жителей и военнопленных, изнасилованиях, разбое и терроризме.

Сдаваться в плен украинские боевики, заблокированные на металлургическом комбинате «Азовсталь», начали 16 мая. На сегодняшний день, по данным Минобороны, оружие сложили уже 1908 националистов.

Александр Ходаковский, командир батальона «Восток», который участвовал в блокировке «Азовстали», в своём Telegram-канале сообщал, что к 16 мая на комбинате могли находиться около 2,5 тыс. человек. «Процесс [сдачи в плен] может растянуться, но даже если последний отрапортует, что он последний, окончательный вердикт вынесет зачистка», — говорит комбат ДНР.

«Кракен» засел в Харькове

Националистическое формирование «Азов» создавалось в 2014 году как батальон, однако со временем было развёрнуто в полк и вошло в состав Национальной гвардии Украины. Один из основателей формирования, лидер ультраправой партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий (известный в неонацистских кругах под прозвищем Белый Вождь) заявлял, что в полк входят «десятки тысяч» бойцов.

На базе самого вооружённого формирования также существуют несколько националистических движений, в том числе политическое движение «Гражданский корпус «Азов» и «Молодёжный корпус», который занимается патриотическим воспитанием подростков в духе украинского национализма. Кроме того, к «Азову» близки отряды теробороны.

«Командиры нацкорпуса заявляли, что численность «Азова» составляет чуть ли не 70 тыс. человек. Конкретно в самом полку, скорее всего, состоят несколько тысяч человек, плюс резервисты и мобилизованные после начала спецоперации», — рассказывает RT эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Он поясняет, что в Мариуполе было разгромлено самое боевое ядро «Азова», но отдельные подразделения этого формирования сохраняются и в других городах.

«Конечно, по основе организации нанесён существенный удар, потому что в Мариуполе в плен попали многие ветераны этого движения. Компенсировать эти потери будет сложно. Но всё же говорить о том, что «Азов» полностью ликвидирован, пока не приходится», — добавляет Рожин.

Так, активные подразделения «Азова» до сих пор остаются в Харьковской области. Андрей Билецкий заявлял, что именно в Харькове «зародился украинский национализм». Основой для будущего националистического вооружённого формирования «Азов» стала в том числе харьковская ультраправая группировка футбольных фанатов «Секта 82», которая болела за местный клуб «Металлист».

Например, её участники Сергей Величко (позывной Чили) и Константин Немичев командуют батальоном «Кракен» — харьковским подразделением «Азова». Весной этого года они оба, по данным российского следствия, участвовали в пытках восьми российских военнопленных.

26-летний Константин Немичев (слева) и 28-летний Сергей Величко (позывной Чили).

© Фото: соцсети

Кадры с жестокими издевательствами над российскими военнослужащими были опубликованы в сети в конце марта. На видео люди в форме украинской армии ходят между пленными, у которых завязаны глаза и связаны за спиной руки, требуют рассказать о местоположении войск, а затем стреляют им в ноги. Без должной медицинской помощи такое ранение почти наверняка приводит к медленной смерти от потери крови.

На других кадрах на голову российскому военнопленному надевают полиэтиленовый пакет, «авторы» видео смеются и пинают жертву. Кроме того, украинские националисты, многие из которых охотно ведут свои соцсети, регулярно публиковали фотографии с пленными, раздетыми догола солдатами, у которых глаза перемотаны скотчем.

Следственный комитет РФ возбудил в отношении Величко и Немичева уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих). МВД России объявило их в розыск.

Стоит отметить, что до начала спецоперации Величко находился под арестом в СИЗО по обвинению в мошенничестве и рэкете. По данным украинской Генпрокуратуры, вооружённое формирование под предводительством Чили занималась вымогательством денег у медработников, а также бизнесменов из сферы похоронных услуг.

При этом основатель «Азова» Андрей Билецкий давал своему арестованному соратнику самую лестную характеристику. Он отмечал, что Величко «противостоял харьковской русской весне», участвовал с 2014 года в «антитеррористической операции» в Донбассе, а затем занимался в Харькове молодёжью и спортом.

После указа Зеленского об амнистии украинцев «с опытом ведения боевых действий» Величко оказался на свободе и воглавил батальон «Кракен».

Слава «Азова»

Преступное прошлое для боевиков «Азова» — не исключение. Ранее RT писал о том, что формирование стало прибежищем в том числе и для российских неонацистов, которых в РФ обвиняют в тяжких преступлениях: убийствах на почве расовой ненависти, похищениях и показательных казнях. Так, одним из основателей батальона в 2014 году стал неонацист Сергей Коротких по кличке Боцман.

«Ну да, костяк «Азова» составляли люди такого плана, как я, — футбольные хулиганы, правые радикалы… У меня нет фотографий со свастикой, а так бы тыкали. Но я не осуждаю тех, у кого они есть. Сфотографироваться со свастикой — это вызов обществу», — заявил Коротких в интервью изданию «КП в Украине» в конце прошлого года.

Сергей Коротких (позывной Боцман).

© Фото: соцсети

В России Коротких заочно арестован по делу о показательной казни уроженцев Таджикистана и Дагестана, которая произошла 14 лет назад. В 2007 году на YouTube был опубликован ролик, на котором люди в балаклавах, стоя на фоне флага со свастикой, перерезали горло одному мужчине, а второго убивали выстрелом в затылок. Следствие пришло к выводу, что одним из участников казни был Коротких, который тогда был ближайшим соратником российского неонациста Максима Марцинкевича (Тесака).

За восемь лет войны в Донбассе «Азов» прославился жестоким отношением к мирным жителям юго-востока Украины, в том числе к тем, кого националисты подозревали к симпатиях к «русскому миру».

В марте 2019 года экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров на пресс-конференции в Москве рассказал о том, что националисты основали в аэропорту Мариуполя нелегальную тюрьму под названием «библиотека». Там содержали и пытали пленных ополченцев ДНР и мирных граждан, которых подозревали в сепаратизме (их националисты называли «книгами»).

Прозоров показал также фотографии девяти пленных со следами побоев, среди них были в том числе подросток и двое пожилых мужчин.

Следственный комитет России уже проводит расследование по факту пыток в нелегальной тюрьме. Как заявляли в ведомстве, в здании аэропорта обнаружили доказательства того, что там находилась тюрьма, принадлежащая нацбатальону «Азов».

Пока «Азов» официально не запрещён в России, но 26 мая Верховный суд рассмотрит вопрос о признании формирования террористической организацией и запрете его деятельности в России. Соответствующий иск подала Генпрокуратура. Если суд признает военизированное объединение террористическим, то любого его участника в России могут осудить за пособничество или организацию террористической деятельности.

Преступления боевого формирования против мирных жителей Донбасса и военнопленных уже не первый год признают и в ООН. Так, ещё в 2016 году в «Докладе о ситуации с правами человека на Украине» отмечалось, что боевики «Азова» участвовали в разграблении домов мирных жителей Донецкой области и многочисленных массированных обстрелах жилых районов.

В мае этого года на неформальном заседании Совета Безопасности ООН выступила французская журналистка Анн-Лоре Бонель, которая привела показания очевидцев преступлений неонацистов. По её словам, местные жители рассказали, как боевики «Азова» занимали в городе жилые дома, а также прикрывались гражданским населением, не позволяя эвакуироваться.

«Я знаю точно, что людей из домов не выпускают, их бьют прикладами и заставляют сидеть дома. Батальон «Азов» не позволяет ни пройти, ни проехать. Я лично знаю человека, которому просто не дали выйти», — рассказал очевидец в интервью, которое предоставили на заседании ООН.

RT также не раз публиковал истории жителей Мариуполя, которые столкнулись с жестокостью националистов из «Азова».

Глава мониторинговой миссии ООН Матильда Богнер в мае заявляла, что у организации есть «достоверная информация» о пытках российских военнослужащих украинскими солдатами.

«Мы получили достоверную информацию о пытках, жестоком обращении и содержании под стражей без связи с внешним миром Вооружёнными силами Украины военнопленных, принадлежащих к российским вооруженным силам и связанным с ними вооружённым группам», — сказала Богнер на конференции о положении мирных жителей на Украине, её слова приводятся в докладе ООН.

«Идеи распространились, как рак»

В Соединённых Штатах также признавали связь формирования «Азов» с терроризмом. Когда в 2018 году конгресс США принял законопроект о государственных расходах, в документе отдельно отмечалось, что «никакие средства, выделяемые в рамках данного закона, не могут быть использованы для вооружения и подготовки членов батальона «Азов» или оказания им иной помощи».

На следующий год группа конгрессменов обратилась к Госдепу с просьбой признать украинское формирование террористической организацией. Во время слушаний по внутренней безопасности в американском конгрессе авторы обращения отмечали, что «связь между «Азовом» и терактами в Америке очевидна», поскольку ультраправые радикалы в США вдохновляются в том числе идеями и методами украинских националистов из этого формирования.

«Бойня в новозеландском Крайстчёрче стала поворотным моментом в борьбе с терроризмом. В своём манифесте стрелок утверждал, что тренировался в батальоне «Азов» на Украине и постоянно носил связанную с ним неонацистскую символику. По словам стрелков из Поуэя и Эль-Пасо, непосредственное влияние на них оказали теракты в Крайстчёрче. Связь между «Азовом» и терактами в Америке очевидна», — отметили тогда американские парламентарии.

Тем не менее американские власти не стали признавать «Азов» террористической организацией и вместе с другими странами НАТО продолжили поставлять боевикам вооружение и экипировку.

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«Изначально «Азов» получал деньги от украинских олигархов, в частности Игоря Коломойского. Позднее добавилось и серьёзное иностранное финансирование, — рассказывает Борис Рожин. — Даже когда батальон был интегрирован в структуру Нацгвардии, он, в обход всей принятой иерархии, подчинялся напрямую командованию Нацгвардии, поскольку более 50% финансирования шло не с Украины».

По словам военного эксперта, в финансировании «Азова» принимали активное участие западноевропейские фонды правого толка.

«По «утёкшим» в сеть документам видно, что европейские страны несколько лет подряд финансируют «Азов» и поставляют в полк вооружение. Его, кстати, уже не раз обнаруживали на позициях боевого формирования», — поясняет собеседник.

Как отмечает Рожин, после того как «Азов» официально стал частью украинской армии, радикальные националистические идеи постепенно распространились и в подразделениях ВСУ.

«Это можно сравнить с тем, как в нацистской Германии формирования вермахта и СС сосуществовали и переплетались друг с другом. Сейчас свидетельства неонацистской идеологии встречаются как на [оставленных] позициях нацистских формирований, так и ВСУ. Например, в расположении 81-й бригады в Изюме нашли нацистскую литературу и прочую атрибутику, хотя это номерная бригада ВСУ. Это показывает, что радикальные националистические идеи проникли за пределы нацистских формирований и распространились по всей военной структуре Украины, как рак», — подытожил Борис Рожин.