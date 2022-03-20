«Политическое рейдерство»: почему власти Украины приостановили деятельность ряда оппозиционных партий

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины приостановил деятельность ряда политических партий, в том числе «Оппозиционной платформы — За жизнь», сообщил президент Владимир Зеленский. В общей сложности должны прекратить работу 11 политических сил: украинскому Минюсту поручено неотложно принять соответствующие меры. По мнению аналитиков, Зеленский таким образом пытается воспользоваться ситуацией и максимально укрепить личную власть. При этом эксперты не исключают, что решение о запрете деятельности оппозиционных партий могло быть инициировано западными партнёрами Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны страны приостановил деятельность ряда политических партий, включая представленную в Верховной раде «Оппозиционную платформу — За жизнь».

«СНБО решил... приостановить любую деятельность ряда политических партий на период действия военного положения, а именно: «Оппозиционной платформы — За жизнь», «Партии Шария», «Наших», «Оппозиционного блока», «Левой оппозиции», «Союза левых сил», «Державы», Прогрессивно-социалистической партии, Социалистической партии, Партии социалистов, Блока Владимира Сальдо», — сказал Зеленский.

По его словам, такое решение было принято с учётом «связей некоторых политических структур» с Россией. Президент добавил, что украинскому Минюсту поручено неотложно принять исчерпывающие меры в отношении запрета деятельности указанных партий.

«Любая активность политиков, направленная на раскол или коллаборацию, не будет иметь успеха, а получит жёсткий ответ», — пояснил Зеленский, добавив, что «каждый должен заботиться об интересах Украины».

На это решение киевских властей уже отреагировали в России. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале в шутку отметил, что украинский президент «наконец-то разобрался в тонкостях истинного народовластия».

«Самый демократический президент современной Украины сделал ещё один шаг навстречу западным идеалам демократии. Решением Совета по нацобороне и безопасности он полностью запретил любую деятельность оппозиционных партий… Не нужны они такие! Молодцы! Так держать», — написал Медведев.

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В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что такие действия киевского режима, «взявшего в заложники украинский народ», привели к расколу общества.

«Обычная для киевских властей практика затыкания рта неугодным... Зеленский допустил очередную ошибку: своим решением расколол общество — среди запрещённых партий есть парламентские. Ему необходимо было встречаться с ними, вести диалог. Он не захотел. Как, впрочем, не захотел диалога с ЛНР и ДНР, предпочтя этому войну», — написал Володин в своём Telegram-канале.

«Вместо политического диалога»

В свою очередь, в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) заявили, что намерены оспаривать решение о приостановке деятельности, так как у него нет законных оснований.

«Решение СНБО о приостановке деятельности ряда партий, в том числе «Оппозиционной платформы — За жизнь», не имеет никаких законных оснований, а все обвинения в адрес нашей партии придуманы властью с целью оправдать свои неадекватные действия. Единственное объяснение такого шага власти — незаконное политическое рейдерство и недобросовестная политическая борьба со своим главным оппонентом», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.

«Вместо политического диалога, поиска компромисса и путей объединения страны власть сделала ставку на рейдерство, запугивание, репрессии и расправу над своими оппонентами», — констатировали в ОПЗЖ, призвав своих депутатов, членов и активистов продолжать работу.

«Мы будем оспаривать любые незаконные решения. Всей нашей партийной командой мы продолжаем работать над эффективной обновлённой партийно-политической структурой, главной целью которой станет объединение всех граждан Украины на основе мира, уважения прав каждого вне зависимости от национальности, убеждений и социального статуса», — говорится в заявлении.

Напомним, что политсовет ОПЗЖ возглавляет Виктор Медведчук. С мая 2021 года он находился под домашним арестом по делу о госизмене. В частности, политика обвиняют в том, что в августе 2020-го он якобы передал данные о местоположении секретного подразделения ВСУ своему однопартийцу Тарасу Козаку, находившемуся в РФ, а также занимался пророссийской пропагандой.

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук

РИА Новости

© Стрингер

Кроме того, Медведчуку предъявили обвинение в заговоре с целью подрыва энергетической безопасности страны. В партии уголовные дела против политика неоднократно называли расправой над политическими оппонентами и проявлением диктатуры Зеленского.

Метод Зеленского

Администрация Зеленского также планомерно занимается ограничением работы СМИ. Так, 11 февраля 2022-го власти ввели санкции против телеканала «НАШ», основанного оппозиционным политиком Евгением Мураевым, бывшим депутатом Верховной рады.

Возглавляемая им партия «Наши» оказалась в чёрном списке, который Зеленский представил по итогам заседания СНБО.

В свою очередь, ещё в феврале 2021 года под предлогом борьбы с пропагандой «страны-агрессора» киевские власти также ввели санкции против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Позднее под тем же предлогом ограничительные меры были распространены на издание «СТРАНА.ua» и медиаресурсы оппозиционного блогера Анатолия Шария.

Таким образом, из сетки телевещания пропали все каналы, продвигавшие повестку дня, которая была близка юго-восточным областям страны, отмечают опрошенные RT эксперты. С их точки зрения, нынешние запреты деятельности политической оппозиции лишь продолжают курс Зеленского на консолидацию личной власти.

«Зеленский в борьбе со своими политическими противниками пытается навесить на них ярлык предателей, хотя на самом деле именно он предаёт украинский народ, поскольку не работает на украинское государство, а выполняет волю совсем других сторон», — подчеркнул заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

По его словам, предшествовавшие этому зачистки СМИ были направлены на то, чтобы лишить оппонентов Зеленского права публично выражать свою позицию.

«Были ликвидированы все оппозиционные средства массовой информации. Против Медведчука были введены санкции, что является удивительным и беспрецедентным в истории случаем, когда государство вводит санкции против своего гражданина. Потом был уголовный процесс. Сейчас в ситуации, когда режим уже теряет власть, Зеленский тем не менее пытается использовать её остатки для полного уничтожения оппозиции и объявляет вне закона 11 политических партий, которые имеют поддержку в украинском обществе и выражают интересы русскоязычного юго-востока Украины», — пояснил аналитик.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде

Legion-Media

© Serg Glovny/ZUMA Wire

Он обратил внимание на то, что на Украине были фактически запрещены русский язык, русскоязычные СМИ, а теперь и партии, пользующиеся поддержкой преимущественно русскоязычного населения.

«Почему же Зеленский не запретил Блок Петра Порошенко, который также обвинялся в госизмене, и другие политсилы? Очевидно, что такой избирательный характер запрета никак нельзя назвать проявлением демократии. Однако западные союзники Киева вряд ли как-то отреагируют на это. Не исключаю, что это решение было согласовано с Вашингтоном, а возможно, и продиктовано им», — добавил Шаповалов.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает, что Зеленский подобными шагами продолжает демонстрировать свою профнепригодность как политика: «Для него это по-прежнему какое-то шоу».

Собеседник RT подчеркнул, что Зеленский фактически ввёл в заблуждение всех граждан страны, которые голосовали за него в надежде на изменения в политическом курсе Киева, в том числе по отношению к своим согражданам в Донбассе.