Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции против владеющих телеканалом «НАШ» компаний сроком на пять лет.

«Введены санкции против компании «Наша Прага», против компаний «НАШ24», «НАШ 365» и компании, которая непосредственно, насколько мы проинформированы, владеет этими всеми компаниями, которая находится на Кипре», — цитирует РИА Новости слова секретаря СНБО Алексея Данилова.

В феврале 2021 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своём решении ввести санкции в отношении телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK.

В августе издание «СТРАНА.ua» заявило о блокировке портала после решения СНБО Украины о санкциях против него.

Журналисты ряда заблокированных на Украине СМИ написали письмо в ООН. В нём они обратились к чиновникам международной организации, включая Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.