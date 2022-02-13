«Абсолютно незаконное решение»: почему власти Украины ввели санкции против телеканала «НАШ»

Санкции в отношении украинского телеканала «НАШ», введённые Владимиром Зеленским, направлены на зачистку информационного пространства, считают эксперты. При этом в 2021 году из-за ограничительных мер пострадали телеканалы «112 Украина», ZIK и NewsOne, критиковавшие политику украинского лидера. Все эти СМИ были исключены из сетки вещания. Основатель телеканала «НАШ», оппозиционный политик Евгений Мураев, заявил о незаконности действий украинских властей. По мнению политологов, Запад в очередной раз проигнорирует факты нарушения закона и принципов свободы слова.

Украинские власти ввели санкции против телеканала «НАШ», основанного оппозиционным политиком, лидером партии «Наши», бывшим депутатом Верховной рады Евгением Мураевым. На практике это означает исключение СМИ из сетки телевещания страны.

Соответствующее решение было принято вечером 11 февраля на выездном заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в Харькове. Позднее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №52/2022, который ввёл в действие постановление СНБО.

«Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 февраля 2022 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в указе главы государства.

В настоящее время «НАШ» отключён от спутника, кабельных сетей и всех цифровых платформ. Однако телеканал продолжает работу в YouTube.

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11 февраля в ходе пресс-брифинга секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что санкции в отношении «НАШ» будут действовать пять лет. Из запутанных высказываний чиновника следует, что у властей были претензии к структуре собственности телеканала.

«Маточная структура, насколько я понимаю, которая находится у вас на Кипре, — я не знаю, знаете вы или нет, что вы именно «киприоты» частично...» — попытался объяснить Данилов, отвечая на вопрос корреспондента «НАШ», за что введены санкции.

Отметим, что ограничения СНБО были введены сразу против нескольких юридических лиц: ООО «Наша Прага» («Макси-ТВ»), ООО «Наш 24», ООО «Наш 365» (телеканал «Наш»). Также под рестрикции попал кипрский офшор Demosena Investments Ltd. По данным СНБО, эта фирма является владельцем вышеперечисленных организаций.

На своей странице в Facebook Евгений Мураев опроверг информацию СНБО о том, что украинские юрлица принадлежат Demosena Investments Ltd. По его словам, подлинными владельцами телеканала являются члены его трудового коллектива.

«Компании, имеющие лицензии, никакого отношения к Кипру не имеют. Это сугубо украинские компании с учредителями — сотрудниками канала», — написал Мураев.

«Не раздувал военную истерию»

Напомним, год назад под предлогом борьбы с пропагандой «страны-агрессора» киевские власти ввели санкции против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Позднее под тем же предлогом ограничительные меры были введены в отношении издания «СТРАНА.ua» и медиаресурсов оппозиционного блогера Анатолия Шария.

Как заявили опрошенные RT эксперты, «НАШ» оставался последним телеканалом Украины, который продвигал повестку дня, близкую юго-восточным областям страны. Помимо этого, канал постоянно транслировал мнения политиков, в том числе самого Мураева, которые выступали за выполнение Минских соглашений и нормализацию отношений с РФ.

Основатель телеканала «НАШ» Евгений Мураев

Facebook

© e.murayev

Напомним, год назад, в феврале 2021-го, Зеленский утверждал, что не планирует закрывать «НАШ». Тогда президент Украины сказал, что под санкции попадают только медиа, которые, как считают власти, финансируются Россией.

В беседе с RT директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что у киевских властей были претензии к информационной картине, которую транслировал «НАШ». Так, в конце прошлого года Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания провёл внеплановую проверку телеканала. В ходе аудита данный госорган решил обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии «НАШ» из-за высказываний в эфире телеканала экс-депутата Верховной рады от Партии регионов Елены Бондаренко.

По мнению Нацсовета, политик разжигала вражду к украиноязычному населению страны и формировала негативный образ Украины и украинцев в глазах мирового сообщества. При этом, как утверждали в Нацсовете, передача затем транслировалась «без редакционной модерации».

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Сама «виновница» в эфире «НАШ» назвала санкции СНБО «цензурой» и «диктатурой». Бондаренко призвала поддержать телеканал просмотрами и подписками в интернете.

По мнению Бортника, это ненормально, что СМИ должны нести ответственность за высказывания гостей в эфире. Если у властей есть претензии, то разбирательства должны касаться спикеров, а не телеканала.

«В демократических странах ответственность всегда должна быть индивидуальной, а не коллективной. На мой взгляд, на самом деле «НАШ» пострадал, потому что не был рупором патриотизма, не пользовался поддержкой (радикальной. — RT) улицы, западных партнёров и являлся площадкой для распространения заявлений оппозиционных политиков», — подчеркнул Бортник.

Основатель телеканала считает, что «НАШ» стал жертвой санкций именно из-за продвижения адекватной повестки дня. Такое мнение Мураев озвучил, выступая на пятничном ток-шоу Савика Шустера на телеканале «Украина». Экс-депутат подчеркнул, что у властей не может быть законных претензий к СМИ, поскольку у него прозрачная структура собственности и нет иностранного финансирования.

«Это абсолютно незаконное решение, абсолютно не имеющее под собой никакой почвы, и это начало построения авторитарного режима. Я понимаю, что информационная политика телеканала «НАШ» не устраивала власть. Это единственный канал, который не раздувал военную истерию, выступал за мир в стране, а это, видно, не вписывается в современные реалии», — сказал Мураев.

Аппаратная телеканала «НАШ»

Facebook

© nashlive.ua

С точки зрения экс-депутата, Зеленский проводит диктаторскую политику, а санкции против телеканала «НАШ» — это преступление, за которое президенту Украины придётся отвечать.

Комментируя ситуацию с законностью действий СНБО и президента, украинский политолог Александр Семченко обратил внимание на то, что Конституция Украины не позволяет властям вводить какие-либо санкции против граждан и организаций страны. Тем не менее в своём указе Зеленский ссылается на 107-ю статью Конституции страны. Но она регламентирует деятельность СНБО и никак не оговаривает вопрос ограничительных мер.

«В соответствии с Конституцией у президента нет полномочий прекращать вещание телеканалов. Для этого существуют другие органы, которые могут принимать такие решения при участии суда. СНБО — это лишь совещательный институт. Однако основная ответственность лежит именно на Зеленском, который своим указом ввёл в действие совершенно незаконное решение СНБО», — пояснил Семченко.

По мнению политолога, основная причина введения рестрикций в отношении телеканала «НАШ» — это трансляция идейных нарративов, которые не устраивают Зеленского и его окружение.

«Конечно, «НАШ» не единственный канал, который можно отнести к лагерю оппозиционных СМИ. Например, есть каналы «Прямой» или «Пятый», принадлежащие Петру Порошенко. Однако сложно назвать адекватной критику, которую они изливают, по причине нескончаемого потока мракобесия», — подчеркнул Семченко.

Чёрная метка

Как считают эксперты, несмотря на незаконность введения санкций против канала «НАШ», власти западных государств не станут критиковать Киев за нарушение закона и принципов свободы слова, которые они номинально защищают.

По мнению Бортника, своеобразной чёрной меткой этому СМИ стала распространённая МИД Великобритании информация о том, что в случае российского вторжения на Украину Мураеву якобы уготована роль руководителя «пророссийского» марионеточного правительства, хотя ещё с 2018 года экс-депутат находится под санкциями Москвы.

Мураев назвал глупостью данные Форин Офис. МИД РФ также опроверг заявление официального Лондона. В российском внешнеполитическом ведомстве неоднократно повторяли, что Москва не планирует никаких госпереворотов на Украине, не ведёт подготовку к вторжению и установлению «марионеточного режима».

«Трансляция тезиса о том, что Мураев — «ставленник Кремля», преследовала цель демонизировать этого политика, и, как мне кажется, таким образом планировалось увеличить потенциальную поддержку закрытия телеканала со стороны украинского общества», — считает Бортник.

Выездное заседание СНБО в Харькове

© www.president.gov.ua

Эксперт уверен, что западные страны не будут заступаться за телеканал «НАШ», как и в случае с санкциями, введёнными против «112 Украина», ZIK, NewsOne и других украинских СМИ. По словам Бортника, США и европейские государства не заинтересованы в отстаивании ценностей демократии и свободы слова на Украине.

Аналогичную точку зрения высказал и Семченко. Эксперт полагает, что Запад поддерживает политику Киева, направленную на выдавливание оппозиционных СМИ из информационного поля.

«Негативной реакции на введение санкций в отношении телеканала «НАШ» со стороны стран Запада можно не ждать. Максимум эту тему будут обсуждать небольшие американские и европейские СМИ, но эта ситуация точно не войдёт в повестку дня западных политических лидеров», — подытожил Семченко.