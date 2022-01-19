Обязали сдать загранпаспорт: суд Киева избрал Петру Порошенко меру пресечения по делу о госизмене

Печерский районный суд Киева избрал экс-президенту Украины Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства по делу о государственной измене и реализации угля из Донбасса, а также обязал его сдать паспорт для выезда за границу. Сам Порошенко заявил о намерении обжаловать решение суда, добавив, что изъятие загранпаспорта препятствует его политической деятельности. В свою очередь Госбюро расследований Украины также заявило о наличии у обвинения оснований для обжалования меры пресечения, отметив, что решение суда «не обеспечит должного поведения подозреваемого».

Печерский районный суд Киева избрал экс-президенту Украины Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства по делу о государственной измене и реализации угля из Донбасса, а также обязал его сдать паспорт для выезда за границу. Решение огласил судья Алексей Соколов.

Заседание суда началось в понедельник, позднее его перенесли на 19 января.

Обвинение просило суд арестовать Порошенко на два месяца с возможностью внесения залога в размере 1 млрд гривен (около $35,7 млн).

Сам Порошенко заявил о намерении обжаловать решение суда, добавив, что изъятие загранпаспорта препятствует его политической деятельности.

«Это ограничение с учётом того, что у меня сейчас есть приглашение как минимум для тех зарубежных визитов, первый из которых начинается уже 25-го числа», — цитирует его ТАСС.

Также Порошенко, комментируя решение суда, заявил, что «не празднует победу».

«Мы не празднуем потому, что безумный сценарий Зеленского, как абсолютного неадеквата, ещё не закончился», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Порошенко заявлял, что с помощью уголовного дела украинский лидер Владимир Зеленский пытается убрать политического конкурента, а дело против него сфальсифицировано.

В свою очередь Госбюро расследований Украины также заявило о наличии у стороны обвинения оснований для обжалования меры пресечения бывшему президенту. Соответствующее заявление ГБР опубликовано в Facebook.

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В бюро выразили мнение, что решение суда по мере пресечения Порошенко «не обеспечит должного поведения подозреваемого».

Политолог, экономист Александр Дудчак в беседе с RT назвал ожидаемым избрание судом подобной меры пресечения для экс-президента Украины. При этом эксперт высказал мнение, что Владимир Зеленский всё равно «находится в сложном положении».

«Если бы Порошенко арестовали, то это могло активизировать протесты и заставить сторонников сплотиться вокруг него. Но и мера пресечения в виде личного обязательства характеризует Зеленского как человека, не способного на жёсткие решения», — заявил эксперт.

Он также назвал решение суда победой для Порошенко, но напомнил, что бывшему президенту Украины ещё предстоит борьба за свои активы.

На фоне процесса у здания суда прошли столкновения между сторонниками Порошенко и полицейскими. Как сообщает агентство УНИАН, сторонники бывшего украинского лидера пытались разжечь костёр в бочке, однако сотрудники правоохранительных органов не позволили этого сделать. Также полиция применила слезоточивый газ против митингующих.

AFP

© Sergei Supinsky

После суда сторонники Порошенко направились к офису Владимира Зеленского. По данным корреспондента РИА Новости, несколько тысяч поддерживающих экс-президента выстроились колонной и отправились к офису нынешнего главы государства, заявив о намерении «передать привет». Через некоторое время протестующие завершили акцию, зажгли фаеры и спели гимн Украины.

Напомним, Порошенко предъявили подозрение в государственной измене 20 декабря.

В Госбюро расследований Украины заявили, что Порошенко подозревается в содействии деятельности самопровозглашённых ЛНР и ДНР, а также в покупке за государственные средства угля в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Это, по мнению следствия, «поставило энергетическую сферу в зависимость от Российской Федерации» и якобы предоставило РФ «более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины».

Экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов назвал все обвинения в адрес Порошенко несостоятельными, а уголовное дело — сфабрикованным.

Вместе с тем начальник управления главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) Анатолий Бунич заявлял, что Порошенко использовал свои полномочия на посту главы государства для разрыва контрактов на поставку угля из ЮАР и способствовал подписанию контрактов на поставку угля с территорий Донбасса. Одновременно с этим, по словам Бунича, «по требованию представителей России» Порошенко организовал от имени Украины подписание контрактов на поставки угля из Донбасса».

Бунич заявлял, что такие действия являются помощью России, а также ДНР и ЛНР «в подрывной деятельности против Украины, что является одной из форм госизмены».

По этому же уголовному делу также проходят Виктор Медведчук, экс-министр энергетики Владимир Демчишин, а также угольный бизнесмен Сергей Кузяра.