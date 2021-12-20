Повестка на допрос 23 декабря: Порошенко предъявили подозрение в государственной измене

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко предъявили подозрение в государственной измене. Как заявили в Госбюро расследований Украины, Порошенко подозревается в содействии деятельности ЛНР и ДНР, а также в покупке за государственные средства угля в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов назвал все обвинения против Порошенко несостоятельными, а уголовное дело — сфабрикованным. В свою очередь, адвокат экс-президента рассказал, что Порошенко вызван на допрос на 23 декабря.

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко предъявили подозрение в государственной измене. Об этом сообщил на брифинге экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов. Информацию также подтвердили в Госбюро расследований Украины.

Там уточнили, что сотрудники Госбюро совместно с СБУ и офисом генерального прокурора расследуют уголовное дело «по организации преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям ЛНР и ДНР группой граждан Украины на общую сумму около 1,5 млрд гривен».

В Госбюро заявили, что Порошенко подозревается в содействии деятельности ЛНР и ДНР, а также в покупке за государственные средства угля в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, что, по мнению следствия, «поставило энергетическую сферу в зависимость от Российской Федерации» и якобы предоставило РФ «более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины».

Сам Порошенко несколько дней назад покинул Украину и уехал с дипломатическим турне в Турцию и Польшу. Как заявил Турчинов, Порошенко вернется на Украину после проведения запланированных международных встреч и короткого отпуска.

Он также высказал мнение, что дело против Порошенко «превратится в фарс так же, как и все предыдущие». По его словам, властям было известно, что у Порошенко запланирован отъезд.

«Учитывая эту ситуацию, они начали грязное шоу, которое называлось «немедленное вручение» очередной повестки Петру Порошенко на очередной допрос», — заявил Турчинов.

Он также назвал все обвинения в адрес Порошенко несостоятельными, а уголовное дело — сфабрикованным.

«Это выглядит особенно цинично на фоне того, что за два последних года в Украине полностью разрушена энергетическая безопасность нашего государства, которую обеспечил президент Порошенко и правительства в 2015, 2016, 2017, 2018 годах, когда страна не покупала российский уголь, когда страна не покупала российский газ», — заявил Турчинов.

РИА Новости

В свою очередь, адвокат экс-президента Илья Новиков рассказал, что Порошенко вызван на допрос на 23 декабря.

«Два часа назад к дому Петра Порошенко приехала делегация из прокуратуры, поинтересовались у охранника, дома ли пятый президент (он на конференции в Варшаве, но вряд ли они сами этого не знали), и засунули в щель калитки текст подписанного подозрения «по делу о поставках угля из ДНР» и повестку на допрос на 23 декабря», — написал он в Facebook.

Вместе с тем начальник управления главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) Анатолий Бунич заявил, что Порошенко использовал свои полномочия на посту главы государства для разрыва контрактов на поставку угля из ЮАР и способствовал подписанию контрактов на поставку угля с территорий Донбасса.

«Указанное лицо подозревается в том, что на протяжении 2014—2015 годов, находясь на посту президента Украины, используя предоставленные ему полномочия... принял незаконные меры по разрыву существующих торговых связей Украины на поставку крайне необходимого тогда угля из ЮАР», — цитирует его ТАСС.

Как уточняется, «одновременно с этим, по требованию представителей России, организовал от имени Украины подписание контрактов на поставки угля из Донбасса». По словам Бунича, такие действия являются помощью России, а также ДНР и ЛНР «в подрывной деятельности против Украины, что является одной из форм госизмены».

Политолог Иван Мезюхо в разговоре с RT высказал мнение, что Запад будет защищать Порошенко «от реального уголовного преследования».

«Он выполнил условие по транзиту власти, когда президентом страны был избран Владимир Зеленский. Он не стал вводить военное положение, мирным образом отдал президентскую булаву своему сменщику, и в этом смысле он оправдал надежды Запада, который по-прежнему с ним контактирует, также как и с представителями действующей на Украине власти», — заявил эксперт.

В свою очередь, политолог и экономист Александр Дудчак высказал мнение, что в обвинении Порошенко есть «коммерческий интерес, прикрывающийся политической болтовнёй».

«Нынешнюю власть огорчает не то, что была поставка угля из Донбасса, а то, что на этом зарабатывал Порошенко, а не они. А теперь они пытаются мстить. На самом деле дело не в том, что поставляли из Донбасса. Здесь просто используется фактор Донбасса как повод для обвинения Порошенко в госизмене», — заявил эксперт.

Напомним, фигурантом по данному делу также проходит глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. По версии СБУ, он якобы участвовал в заговоре с целью подорвать энергетическую безопасность Украины. Сам Медведчук заявлял, что всё происходящее с ним «является политической расправой» за принципиальную позицию.