Порошенко предъявили подозрение в госизмене

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко предъявили подозрение в государственной измене.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на заявление экс-секретаря Совбеза Украины Александра Турчинова, которое он сделал во время своего брифинга.

По его словам, соответствующее подозрение «подписала не генпрокурор, а некий Симоненко».

Ранее в Службе безопасности Украины заявили, что председателю политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку объявлено новое подозрение — в госизмене и cодействии террористической организации.