Порошенко предъявили подозрение в госизмене

Короткая ссылка
Бывшему президенту Украины Петру Порошенко предъявили подозрение в государственной измене.
Порошенко предъявили подозрение в госизмене
  • AP

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на заявление экс-секретаря Совбеза Украины Александра Турчинова, которое он сделал во время своего брифинга.

По его словам, соответствующее подозрение «подписала не генпрокурор, а некий Симоненко».

Ранее в Службе безопасности Украины заявили, что председателю политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку объявлено новое подозрение — в госизмене и cодействии террористической организации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить