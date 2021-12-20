СБУ: Порошенко содействовал организации поставок угля из Донбасса

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Экс-президент Украины Пётр Порошенко использовал свои полномочия на посту главы государства для разрыва контрактов на поставку угля из ЮАР и способствовал подписанию контрактов на поставку угля с территорий Донбасса.
СБУ: Порошенко содействовал организации поставок угля из Донбасса
  • AP

Об этом заявил начальник управления главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) Анатолий Бунич.

«Указанное лицо подозревается в том, что на протяжении 2014—2015 годов, находясь на посту президента Украины, используя предоставленные ему полномочия... принял незаконные меры по разрыву существующих торговых связей Украины на поставку крайне необходимого тогда угля из ЮАР», — цитирует ТАСС Бунича.

Как уточняется, «одновременно с этим, по требованию представителей России, организовал от имени Украины подписание контрактов на поставки угля из Донбасса».

По словам Бунича, такие действия Порошенко являются помощью России, а также ДНР и ЛНР «в подрывной деятельности против Украины, что является одной из форм госизмены».

Бывший президент Украины Пётр Порошенко вызван на допрос на 23 декабря по делу о государственной измене.

Ранее стало известно, что Порошенко предъявили подозрение в государственной измене.

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