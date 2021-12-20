Порошенко вызвали на допрос на 23 декабря

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Бывший президент Украины Пётр Порошенко был вызван на допрос на 23 декабря по делу о государственной измене.
Порошенко вызвали на допрос на 23 декабря
  • AP

Как указывает РИА Новости, об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат экс-президента Илья Новиков.

«Два часа назад к дому Петра Порошенко приехала делегация из прокуратуры, поинтересовались у охранника, дома ли пятый президент... и засунули в щель калитки текст подписанного подозрения «по делу о поставках угля из ДНР» и повестку на допрос на 23 декабря», — написал Новиков.

Ранее стало известно, что Порошенко предъявили подозрение в государственной измене.

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