Порошенко вызвали на допрос на 23 декабря

Бывший президент Украины Пётр Порошенко был вызван на допрос на 23 декабря по делу о государственной измене.

Как указывает РИА Новости, об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат экс-президента Илья Новиков.

«Два часа назад к дому Петра Порошенко приехала делегация из прокуратуры, поинтересовались у охранника, дома ли пятый президент... и засунули в щель калитки текст подписанного подозрения «по делу о поставках угля из ДНР» и повестку на допрос на 23 декабря», — написал Новиков.

Ранее стало известно, что Порошенко предъявили подозрение в государственной измене.