Порошенко покинул Украину и отправился в дипломатическое турне

Экс-президент Украины Пётр Порошенко покинул Украину и отбыл с дипломатическим турне в Турцию и Польшу. Об этом сообщили в партии Порошенко «Европейская солидарность».

«Порошенко отбыл в... дипломатическое турне в Турцию и Польшу», — сказано в заявлении, обнародованном на странице партии в Facebook.

Уточняется, что поездка была спланирована заранее.

Как пишет ТАСС, ранее следователи украинского Госбюро расследований пытались вручить Порошенко повестку о вызове на допрос по делу о содействии терроризму за организацию поставок угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса, по которому проходит глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

В ноябре суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде личных обязательств по делу о госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.