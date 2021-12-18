Порошенко покинул Украину и отправился в дипломатическое турне
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«Порошенко отбыл в... дипломатическое турне в Турцию и Польшу», — сказано в заявлении, обнародованном на странице партии в Facebook.
Уточняется, что поездка была спланирована заранее.
Как пишет ТАСС, ранее следователи украинского Госбюро расследований пытались вручить Порошенко повестку о вызове на допрос по делу о содействии терроризму за организацию поставок угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса, по которому проходит глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
В ноябре суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде личных обязательств по делу о госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.