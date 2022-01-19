Суд избрал меру пресечения экс-президенту Украины Порошенко в виде личного обязательства

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Печерский районный суд Киева избрал экс-президенту Украины Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и обязал его сдать паспорта для выезда за границу.
Суд избрал меру пресечения экс-президенту Украины Порошенко в виде личного обязательства
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Такое решение огласил судья Алексей Соколов.

«Применить к Порошенко... меру пресечения в виде личного обязательства», — сказал он.

Таким образом, суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила арестовать бывшего президента на два месяца с возможностью внесения залога в размере 1 млрд гривен (около $35,7 млн).

Ранее сообщалось о стычках между сторонниками Порошенко и полицейскими у здания суда в Киеве, где рассматривается дело экс-президента страны. 

Столичная полиция применила против митингующих слезоточивый газ.

17 января в Киеве началось заседание суда, на котором рассматривалось ходатайство об избрании меры пресечения Петру Порошенко по делу о государственной измене и реализации угля из Донбасса. Позднее его перенесли на 19 января.

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