Суд избрал меру пресечения экс-президенту Украины Порошенко в виде личного обязательства

Печерский районный суд Киева избрал экс-президенту Украины Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и обязал его сдать паспорта для выезда за границу.

Такое решение огласил судья Алексей Соколов.

«Применить к Порошенко... меру пресечения в виде личного обязательства», — сказал он.

Таким образом, суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила арестовать бывшего президента на два месяца с возможностью внесения залога в размере 1 млрд гривен (около $35,7 млн).

Ранее сообщалось о стычках между сторонниками Порошенко и полицейскими у здания суда в Киеве, где рассматривается дело экс-президента страны.

Столичная полиция применила против митингующих слезоточивый газ.

17 января в Киеве началось заседание суда, на котором рассматривалось ходатайство об избрании меры пресечения Петру Порошенко по делу о государственной измене и реализации угля из Донбасса. Позднее его перенесли на 19 января.