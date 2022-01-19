У здания суда в Киеве, где рассматривается дело Порошенко, произошли стычки
- AP
Как сообщает агентство УНИАН, сторонники бывшего украинского лидера пытались разжечь костёр в бочке, однако сотрудники правоохранительных органов не позволили этого сделать.
Порошенко приехал на Украину из Польши 17 января.
В Государственном бюро расследований Украины ранее заявили, что сотрудники ГБР в киевском аэропорту пытались вручить бывшему украинскому президенту Петру Порошенко повестку в суд, но он не стал её брать.