У здания суда в Киеве, где рассматривается дело Порошенко, произошли стычки

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У здания Печерского районного суда в Киеве, где проходит заседание об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о госизмене, произошли стычки между его сторонниками и полицейскими.
У здания суда в Киеве, где рассматривается дело Порошенко, произошли стычки
  • AP

Как сообщает агентство УНИАН, сторонники бывшего украинского лидера пытались разжечь костёр в бочке, однако сотрудники правоохранительных органов не позволили этого сделать.

Порошенко приехал на Украину из Польши 17 января.

В Государственном бюро расследований Украины ранее заявили, что сотрудники ГБР в киевском аэропорту пытались вручить бывшему украинскому президенту Петру Порошенко повестку в суд, но он не стал её брать.

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