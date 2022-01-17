В ГБР Украины заявили об отказе Порошенко принять повестку в суд

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В Государственном бюро расследований Украины заявили, что сотрудники ГБР в киевском аэропорту пытались вручить бывшему украинскому президенту Петру Порошенко повестку в суд, но он не стал её брать.
В ГБР Украины заявили об отказе Порошенко принять повестку в суд
  • © AP Photo/Efrem Lukatsky

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян.

«Пётр Алексеевич Порошенко отказался от получения процессуальных документов, игнорировал законные требования следователя», — сказала она.

По её словам, находившиеся рядом с Порошенко лица оказывали «физическое препятствие», это зафиксировано на видеозаписях.

Ранее Порошенко заявил, что его не стали задерживать в аэропорту Киева, потому что украинские власти «испугались», увидев большое число его сторонников.

17 января Порошенко вернулся в Киев, где суд должен рассмотреть ходатайство о его аресте по делу о государственной измене.

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