В ГБР Украины заявили об отказе Порошенко принять повестку в суд
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Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян.
«Пётр Алексеевич Порошенко отказался от получения процессуальных документов, игнорировал законные требования следователя», — сказала она.
По её словам, находившиеся рядом с Порошенко лица оказывали «физическое препятствие», это зафиксировано на видеозаписях.
Ранее Порошенко заявил, что его не стали задерживать в аэропорту Киева, потому что украинские власти «испугались», увидев большое число его сторонников.
17 января Порошенко вернулся в Киев, где суд должен рассмотреть ходатайство о его аресте по делу о государственной измене.