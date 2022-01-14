На Украине 17 января суд рассмотрит ходатайство об аресте Порошенко по делу о госизмене

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Государственное бюро Украины заявило, что 17 января суд рассмотрит ходатайство об аресте бывшего украинского лидера Петра Порошенко по делу о государственной измене.
На Украине 17 января суд рассмотрит ходатайство об аресте Порошенко по делу о госизмене
  • AP

Об этом говорится на странице ГБР в Facebook.

«Печерский районный суд Киева назначил судебное заседание... 17 января 2022 года в 11:00 (12:00 мск) будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Порошенко Петра Алексеевича», — говорится в заявлении.

Ранее адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что Печерский районный суд Киева разрешил задержать экс-президента с целью принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения.

20 декабря стало известно, что Порошенко предъявили подозрение в государственной измене.

6 января стало известно, что Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и наложил арест на имущество и активы Порошенко.

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