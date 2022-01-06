Суд в Киеве наложил арест на всё имущество экс-президента Украины Порошенко
- AP
Как уточняет издание, такое решение принято в рамках дела о государственной измене, по которому Порошенко проходит подозреваемым.
«Адвокаты Порошенко заявили, что будут подавать апелляцию», — сообщает газета.
Также эту информацию подтвердил адвокат экс-президента Игорь Головань.
«Сейчас наложили арест на всё имущество Петра Алексеевича», — цитирует его РИА Новости.
Как стало известно ранее, Пётр Порошенко вернётся на Украину 17 января, он намерен принять участие в судебном заседании.
20 декабря стало известно, что ему предъявили подозрение в государственной измене.