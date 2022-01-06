Суд в Киеве наложил арест на всё имущество экс-президента Украины Порошенко

Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и наложил арест на имущество и активы бывшего президента Украины Петра Порошенко, сообщает «СТРАНА.ua».

Как уточняет издание, такое решение принято в рамках дела о государственной измене, по которому Порошенко проходит подозреваемым.

«Адвокаты Порошенко заявили, что будут подавать апелляцию», — сообщает газета.

Также эту информацию подтвердил адвокат экс-президента Игорь Головань.

«Сейчас наложили арест на всё имущество Петра Алексеевича», — цитирует его РИА Новости.

Как стало известно ранее, Пётр Порошенко вернётся на Украину 17 января, он намерен принять участие в судебном заседании.

20 декабря стало известно, что ему предъявили подозрение в государственной измене.