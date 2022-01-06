Порошенко заявил о планах вернуться на Украину 17 января

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Бывший президент Украины Пётр Порошенко вернётся в страну 17 января, он намерен принять участие в судебном заседании. Об этом экс-глава государства написал в Facebook.
Порошенко заявил о планах вернуться на Украину 17 января
  • AP

«17 января я, как и обещал, вернусь в Киев, чтобы явиться в суд и провести встречу с генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный приём. Возвращаюсь не для того, чтобы защищаться от Зеленского, а для того, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии», — сказал Порошенко, его слова приводит ТАСС.

Как ранее отметил Пётр Порошенко, он считает, что нынешний украинский лидер Владимир Зеленский его ненавидит и боится.

Ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый выразил мнение, что российский президент Владимир Путин якобы «согласится на встречу с Владимиром Зеленским», если украинский лидер «уничтожит политическую карьеру» Порошенко.

20 декабря стало известно, что Порошенко предъявили подозрение в государственной измене.

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