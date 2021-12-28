Экс-президент Украины Порошенко считает, что Зеленский его боится

Экс-президент Украины Пётр Порошенко считает, что нынешний украинский лидер Владимир Зеленский его ненавидит и боится.

Об этом он сказал в эфире украинского «5 канала».

«Зеленский меня ненавидит, Зеленский меня боится, Зеленский совершает преступления по незаконному политическому преследованию через систему искривлённого правосудия. Это началось не сегодня, это продолжается почти три года… Это переворот, потому что... на день ФСБ Зеленский сделал такой подарок Путину, что объявил подозрение мне, пятому президенту, который пять лет давал отпор российской агрессии», — цитирует его РИА Новости.

Ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый выразил мнение, что российский президент Владимир Путин якобы «согласится на встречу с Владимиром Зеленским», если украинский лидер «уничтожит политическую карьеру» Петра Порошенко.