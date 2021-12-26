Украинский дипломат Чалый считает, что Порошенко преследуют по «требованию Путина»
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Об этом он сказал в эфире «Украины 24».
«Это требование Путина для того, чтобы он согласился с Зеленским говорить. То есть для Путина Порошенко — это враг номер один», — приводит слова дипломата РИА Новости.
Чалый отметил, что не может доказать свою теорию, однако его слова основаны на «опыте работы и общения с российской стороной во многих переговорах».
Ранее стало известно, что Порошенко предъявили подозрение в государственной измене.
Посольство США в Киеве заявило, что Соединённые Штаты внимательно следят за делом экс-президента Украины Петра Порошенко о государственной измене.