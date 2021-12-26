Украинский дипломат Чалый считает, что Порошенко преследуют по «требованию Путина»

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Бывший посол Украины в США Валерий Чалый считает, что российский президент Владимир Путин якобы «согласится на встречу с Владимиром Зеленским», если украинский лидер «уничтожит политическую карьеру» Петра Порошенко — бывшего главы украинского государства.
Украинский дипломат Чалый считает, что Порошенко преследуют по «требованию Путина»
  • © Embassy of Ukraine in the USA
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Об этом он сказал в эфире «Украины 24».

«Это требование Путина для того, чтобы он согласился с Зеленским говорить. То есть для Путина Порошенко — это враг номер один», — приводит слова дипломата РИА Новости.

Чалый отметил, что не может доказать свою теорию, однако его слова основаны на «опыте работы и общения с российской стороной во многих переговорах».

Ранее стало известно, что Порошенко предъявили подозрение в государственной измене.

Посольство США в Киеве заявило, что Соединённые Штаты внимательно следят за делом экс-президента Украины Петра Порошенко о государственной измене.

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