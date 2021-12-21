Посольство США на Украине прокомментировало дело против Порошенко о госизмене

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Посольство США в Киеве заявило, что Соединённые Штаты внимательно следят за делом экс-президента Украины Петра Порошенко о государственной измене.
Посольство США на Украине прокомментировало дело против Порошенко о госизмене
  • AFP

Об этом американская дипмиссия сообщила на своей странице в Twitter.

«Соединённые Штаты внимательно следят за делом против бывшего президента Порошенко. Очень важно, чтобы процесс и результат основывались на принципах верховенства права, а не на политических мотивах», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Порошенко предъявили подозрение в государственной измене.

Позднее адвокат бывшего президента Украины заявил, что его подзащитный не намерен приходить на допрос по данному делу 23 декабря.

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