Посольство США на Украине прокомментировало дело против Порошенко о госизмене
- AFP
Об этом американская дипмиссия сообщила на своей странице в Twitter.
«Соединённые Штаты внимательно следят за делом против бывшего президента Порошенко. Очень важно, чтобы процесс и результат основывались на принципах верховенства права, а не на политических мотивах», — говорится в заявлении.
Ранее стало известно, что Порошенко предъявили подозрение в государственной измене.
Позднее адвокат бывшего президента Украины заявил, что его подзащитный не намерен приходить на допрос по данному делу 23 декабря.