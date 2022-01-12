Адвокат: cуд в Киеве разрешил задержать Порошенко

Адвокат бывшего президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что Печерский районный суд Киева разрешил задержать экс-президента с целью принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения.

«Всем известно, что Пётр Порошенко прибывает на Украину 17 января в 09:00, и мы знаем. Эту информацию почему-то скрывает офис генерального прокурора, почему-то скрывает Печерский суд, что есть такое себе постановление о задержании Петра Порошенко с целью его доставки в суд и существует ходатайство офиса генпрокурора о применении к Петру Порошенко меры пресечения», — приводит РИА Новости слова адвоката.

Также он отметил, что защита Порошенко просит суд назначить заседание по избранию ему меры пресечения на 17 января, когда бывший глава государства вернётся в страну.

20 декабря стало известно, что Порошенко предъявили подозрение в государственной измене.

Сам Порошенко заявлял, что вернётся на Украину 17 января и намерен принять участие в судебном заседании.

6 января стало известно, что Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и наложил арест на имущество и активы Порошенко.