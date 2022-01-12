Адвокат: cуд в Киеве разрешил задержать Порошенко
- Legion-Media
«Всем известно, что Пётр Порошенко прибывает на Украину 17 января в 09:00, и мы знаем. Эту информацию почему-то скрывает офис генерального прокурора, почему-то скрывает Печерский суд, что есть такое себе постановление о задержании Петра Порошенко с целью его доставки в суд и существует ходатайство офиса генпрокурора о применении к Петру Порошенко меры пресечения», — приводит РИА Новости слова адвоката.
Также он отметил, что защита Порошенко просит суд назначить заседание по избранию ему меры пресечения на 17 января, когда бывший глава государства вернётся в страну.
20 декабря стало известно, что Порошенко предъявили подозрение в государственной измене.
Сам Порошенко заявлял, что вернётся на Украину 17 января и намерен принять участие в судебном заседании.
6 января стало известно, что Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и наложил арест на имущество и активы Порошенко.